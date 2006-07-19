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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

از سوي كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي ؛

صد نمايشگاه مشروطه در صد نقطه از جهان برپا مي شود

صد نمايشگاه مشروطه در صد نقطه از جهان برپا مي شود

كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ، يكصد نمايشگاه با موضوع مشروطه در يكصد نقطه از ايران و جهان برپا مي كند.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي قصد دارد همزمان با مراسم هاي صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت 100 نمايشگاه اسناد مشروطه را كه در آن 100 سند مربوط به مشروطه در آن به نمايش گذاشته مي شود برگزار مي كند.

اين نمايشگاه ها در 100 نقطه از ايران و جهان برگزار خواهد شد كه در داخل كشور در مراكز تمامي استان ها و در 15 شهر برگزيده ديگر هم به طور خاص اجرا خواهد شد.

همچنين اين نمايشگاه هاي مشروطه در فرهنگسراهاي تهران هم  اسناد و تصاوير مرطوبه مشروطه را در معرض ديد علاقه مندان به تاريخ معاصر و همچنين جوانان قرار خواهد گرفت.

نمايشگاه هاي مشروطه در خارج از كشور با همكاري كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و اداره كل پارلماني وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در مناطق مختلف جهان برگزار خواهد شد.

در اين نمايشگاه ها كپي اسناد ، تصاوير و مدارك مربوط به مبازرات مشروطه خواهي و عدالت طلبي مردم ايران در صد سال قبل و همچنين ماجراهايي كه منجر به استقرار نظام مشروطيت در ايران منجر شد به نمايش گذاشته مي شود.

کد مطلب 355348

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