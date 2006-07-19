دانش آموزان 5500 اثر فرهنگي هنري را داوري كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دومين سوگواره ادبي هنري "مركز آسمان" ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي سراسر كشور به صورت پاكت نامه اي همراه با فراخوان به صورت پست جواب قبول اسفند 84 در رشته هاي نقاشي ، خوشنويسي، شعر، عكاسي ، قطعه ادبي، داستان (كوتاه و بلند) ، فيلم ويدئويي، با هدف افزايش بيش از پيش دانش آموزان در زمينه فعاليت هاي ادبي، هنري در سراسر كشور برگزار شد.

سوگواره مركز آسمان كه به همت اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان برگزار شده است. تعداد بيشماري از آثار ادبي و هنري دانش آموزان اهل قلم و اهل ذوق سراسر كشور آثار خود را به دبيرخانه اين مركز ارسال كردند كه آثار رسيده از نظر كمي و كيفي در سطح قابل قبولي بوده و سطوح مسابقه نتايج اميدواري كننده اي را به همراه دارد.

علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت خانه ادب و هنر به نشاني www.Adabhonar.ir و يا با تلفن 77636031 - 021 تماس بگيرند.