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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۴۱

عليرضا حيدري در گفتگو با "مهر" :

آسيب ديدگي ام در مسابقات انتخابي مشكل ساز مي شود / درخصوص كشتي گيران شركت كننده قضاوت نمي كنم

آسيب ديدگي ام در مسابقات انتخابي مشكل ساز مي شود / درخصوص كشتي گيران شركت كننده قضاوت نمي كنم

عليرضا حيدري گفت: چند روز پيش در تمرينات اردوي تيم ملي كشتي كشور دستم دچار آسيب ديدگي شد كه احساس مي كنم در مسابقات مرحله دوم انتخابي تيم ملي كشتي كشور دچار مشكل خواهم شد.

دارنده شش مدال جهاني كشتي در وزن 96 كيلوگرم در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت : با اين اوصاف سعي خواهم كرد در مسابقات انتخابي خوب ظاهر شوم اما درد دستم تا حدي از كيفيت مسابقه ام مي كاهد.

وي در خصوص كشتي گيران حاضر در اين دوره از رقابت ها افزود: نمي توانم در مورد كشتي گيران حاضر اظهار نظر كنم اما به نظر مي رسد كشتي گيران حاضر با آمادگي لازم در اين دوره از رقابت ها شركت مي كنند ومطمئنا رقابت هاي حساسي انجام مي گيرد.

حيدري خاطر نشان كرد : در خصوص حضورم در مسابقات جهاني چين بعد از مسابقات انتخابي اظهار نظر خواهم كرد.
کد مطلب 355351

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