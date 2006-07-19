از ليستي كه هاشمي رفسنجاني در آن باشد حمايت مي كنيم

عباس احمدي عضو شوراي سياسي حزب اسلامي كار در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، در خصوص نهايي شدن ليست انتخاباتي حزب اسلامي كار در انتخابات آتي خبرگان، اظهار داشت: ما در حزب اسلامي كار هنوز به جمع بندي نرسيده ايم ولي قطعا هاشمي رفسنجاني و دوستان او مورد حمايت ما خواهند بود.

وي تصريح كرد: چنانچه هاشمي رفسنجاني در انتخابات خبرگان حضور يابد و در ليستي قرار بگيرد كه مورد تائيد وي نيز باشد، يقينا حزب اسلامي كار از آن ليست حمايت خواهد كرد و ما اين موضوع را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

رئيس سازمان اصناف حزب اسلامي كار، با اعلام اينكه هماهنگي با جناح اصلاح طلب آغاز شده است، خاطر نشان كرد: گروههاي اصلاح طلب در حال رايزني براي انتخاب بهترين گزينه ها هستند.