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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۱

يك عضو حزب اسلامي كار در گفت و گو با "مهر":

از ليستي كه هاشمي رفسنجاني در آن باشد حمايت مي كنيم

عباس احمدي از آماده شدن احتمالي ليست انتخاباتي حزب اسلامي كار تا 20 روز آينده خبر داد و گفت: از ليستي كه هاشمي رفسنجاني در آن حضور داشته باشد حمايت مي كنيم .

عباس احمدي عضو شوراي سياسي حزب اسلامي كار در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر"، در خصوص نهايي شدن ليست انتخاباتي حزب اسلامي كار در انتخابات آتي خبرگان، اظهار داشت: ما در حزب اسلامي كار هنوز به جمع بندي نرسيده ايم ولي قطعا هاشمي رفسنجاني و دوستان او مورد حمايت ما خواهند بود.

وي تصريح كرد: چنانچه هاشمي رفسنجاني در انتخابات خبرگان حضور يابد و در ليستي قرار بگيرد كه مورد تائيد وي نيز باشد، يقينا حزب اسلامي كار از آن ليست حمايت خواهد كرد و ما اين موضوع را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

رئيس سازمان اصناف حزب اسلامي كار، با اعلام اينكه هماهنگي با جناح اصلاح طلب آغاز شده است، خاطر نشان كرد: گروههاي اصلاح طلب در حال رايزني براي انتخاب بهترين گزينه ها هستند.

 

کد مطلب 355352

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