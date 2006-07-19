دولت با همزماني انتخابات شوراها و خبرگان موافق نيست/ مصوبات مجلس براي دولت لازم‌ الاجرا است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، الهام در حاشيه همايش سراسري اساتيد بسيجي در جمع خبرنگاران، درباره راي مثبت نمايندگان مجلس به مسكوت ماندن 3ماهه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت : همانطور كه پيش از اين نيز اعلام كرده ايم، دولت با برگزاري همزمان دو انتخابات مجلس خبرگان و شوراها موافق نيست؛ چون اين كار نياز به برنامه ‌ريزي و آمادگي بيشتر دارد.

سخنگوي دولت ، مجلس خبرگان را مجلسي بسيار مهم، خطير و حساس عنوان كرد كه انتخابات آن نياز به آمادگي تبليغي ويژه دارد و افزود : انتخابات شوراها نيز بسيار مهم، گسترده و فراگير است و از اين جهت برگزاري آن نيز نيازمند دقتي ويژه است.

الهام با اشاره به گستردگي انتخابات شوراها از نظر حجم نامزدها، اين انتخابات را با خبرگان متفاوت دانست و اظهار داشت : اين دو انتخابات از جهاتي ديگر چون نوع تبليغات و ماهيت با هم تفاوت دارند و به همين دليل نياز به آمادگي بيشتري دارد.

سخنگوي دولت با تاكيد مجدد بر مناسب نبودن شرايط براي برگزاري همزمان دو انتخابات خبرگان و شوراها، افزود : انتخابات شوراها اگر بخواهد به فاصله طولاني از اتمام كار شوراها برگزار شود، دوگانگي شوراي فعلي و بعدي خلاء ايجاد مي‌كند كه ممكن است در كار مردم اختلال ايجاد شود.

وي با با بيان اين كه برگزاري همزمان دو انتخابات شوراها و خبرگان منجر به سنگين شدن كار و ايجاد مشكل مي شود، تصريح كرد : درباره زمان برگزاري اين دو انتخابات منتظر تصميم مجلس هستيم كه البته اگر تصميم مجلس به قانون تبديل شود،لازم ‌الاجرا خواهد بود.

الهام خاطرنشان كرد : دولت طرح كلي تجميع انتخابات را قبول دارد و لازم مي ‌داند كه روي آن بيشتر كار شود.