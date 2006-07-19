بزرگ زاده در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به حمايت طبيعي، وجداني و ديني ملتهاي مسلمان منطقه از حزب الله لبنان و مظلومان فلسطيني افزود : اينكه يك گروه مستقل مبارز بدون هرگونه وابستگي و توان حكومتي به تنهايي توانسته است زيرساختهاي رژيم صهيونيستي را مورد هدف قرار داده و اين رژيم را مستاصل كند ملتهاي مسلمان را به چالش جدي با دولت هايي خواهد كشاند كه علي رغم توان و هم ديني با خواست هاي بين المللي آمريكا به عنوان بزرگترين حامي اسرائيل همراهي مي كنند و هيچ اقدامي عليه رژيم صهيونيستي به عمل نمي آورند.



وي تاكيد كرد: اين روند به فعال شدن گروه هاي مردمي با انگيزه هاي ضد صهيونيستي در منطقه خواهد انجاميد .



بزرگ زاده گفت: عملكرد اسرائيل در منطقه نشان مي دهد اين رژيم هرگاه دچار چالش هاي جدي در سياست داخلي يا در مقابله با مقاومت فلسطين مي شود در فرار رو به جلو به فكر تجاوز و دست اندازي به ساير كشورها مي افتد.



وي با اشاره به اينكه حزب الله لبنان اسير اسرائيلي را در منطقه اشغال شده شبعا به اسارت درآورده و اين اقدام در پي بي پاسخ ماندن درخواست هاي مكرر حزب الله براي آزادي لبنانيان در بند اسرائيل صورت گرفته است تاكيد كرد: به اسارت درآوردن سرباز صهيونيست، طبيعي ترين اقدامي بود كه حزب الله در اين شرايط انجام داد و در حقيقت حزب الله از اين طريق از حق مشروع خود دفاع كرد.



اين استاد دانشگاه تهديد جدي امنيت و هويت اسرائيل در پي بر سر كار آمدن حماس در فلسطين همچنين احساس نا امني اين رژيم ازسوي حزب الله لبنان را دليل اصلي تجاوزات وحشيانه به لبنان و فلسطين خواند و گفت : تندروها در اسرائيل كه پيشتر نيز مكررا با سياست شارون در عقب نشيني از غزه مخالفت كرده بودند، به اين فكر افتادند كه با ادامه وضع اسرائيل ناچار خواهند بود از بخش بيشتر آرمان هايش عقب نشيني كنند و بر اين اساس دست به اقدامي پيش دستانه زدند .



وي درباره اوضاع منطقه و شرايط آتي لبنان گفت: تجارب تاريخي نشان داده است آينده منطقه از آن كساني خواهد بود كه بيشترين مقاومت را از خود نشان دهند.



اين تحليلگر مسائل بين الملل يادآور شد : مولفه هاي مقاومت در فلسطين و لبنان بسيار بيشتر از مردمي است كه زير چتر رژيم صهيونيستي قرار دارند چرا كه ساكنان سرزمين هاي اشغالي عمدتا براي گذراندن زندگي آرام و فعاليت اقتصادي مطمئن گرد هم آمده اند.



وي در خصوص احتمال گسترده تر شدن دامنه جنگ و حمله رژيم صهونيستي به سوريه نيز گفت : اساسا اسرائيل به تنهايي چنين توانايي ندارد و صرفا اولويت خود را سركوب قطعي و گرفتن امتياز از حزب الله قرار داده است.



اين استاد دانشگاه افزود : حمله به سوريه بسيار بعيد است مگر اينكه آمريكا بخواهد با اهداف بلندمدت ديگري راه را براي تهاجم مستقيم باز كند.



بزرگ زاده در پايان با اشاره به بي اعتنايي رژيم صهيونيستي به مصوبات شوراي امنيت همچنين بيانيه هاي بي اثر كشورهاي عربي و اسلامي در دهه هاي اخير در خصوص اين رژيم گفت : بعيد مي دانم هيچ كشور مستقل عربي وجود داشته باشد كه براي حمايت جدي از ملت مسلمان فلسطين و لبنان گام عملي بردارد.

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