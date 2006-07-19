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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

رئيس سازمان صدا و سيما:

حزب الله به مدد نيروي الهي در مقابل اسرائيل ايستاده است

حزب الله به مدد نيروي الهي در مقابل اسرائيل ايستاده است

قرآن گنجينه تمام نشدني است كه بايد براي گسترش و اشاعه آن در ميان مردم به خصوص جوانان از امكانات مناسبي كه در حال حاضر در كشور وجود دارد استفاده كرد. برنامه ريزي كه در زمينه قرآن و پژوهش قرآني شده به خصوص در جامعه دانشگاهي در آينده اي تزديك نتايج مثبتي براي كشور و قشر جوان جامعه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مهندس سيد عزت الله ضرغامي امروز در دومين هم انديشي مديران مراكز قرآني ادارات و نهادهاي كشور افزود: اگر توكل به خدا و نيروي الهي در ميان حزب الله لبنان وجود نداشت، امكان مقابله اين گروه اندك با پيشرفته ترين امكانات اسرائيل ممكن نبود اما امروز شاهد آن هستيم كه مردم دنيا به اين مسئله كه اعتقاد به خداوند در مقابل امكانات وسيع اسرائيل پيروز است، اعتراف دارند.

رئيس سازمان صدا و سيما يادآور شد: به دليل جايگاه بالاي قرآن، آشنايي با مفاهيم اعتقادي و حسي آن مي تواند روحيات انسان را دگرگون كند و در تنگناها و ترس به ياري انسان بيايد.

وي اضافه كرد: با توجه به جايگاه برجسته قرآن در نظام جمهوري اسلامي ايران كه به نام قرآن بنا شده است، هم انديشي مديران قرآني فرصتي مناسب براي ترويج فرهنگ قرآن در جامعه است.

رئيس سازمان صدا و سيما تاكيد كرد: آموزش و ترويج قرآن و فرهنگ آن بايد مانند پيامبر اعظم انجام شود. ايشان به گونه اي قرآن را به جامعه آموزش مي دادند كه افراد جامعه احساس مي كرند كه بايد با تمام وجود قرآن را فراگيرند و اين از بركات بزرگ خداوند است.

مهندس ضرغامي خاطرنشان كرد: اگر ايمان به خدا و قرآن در ميان جامعه وجود داشته باشد نيرويي به انسان دست خواهد داد كه مي توان تمامي سختي ها و مشكلاتي كه در زندگي براي همه افراد به خصوص مديران جامعه به وجود مي آيد، به راحتي پشت سر گذاشت.

کد مطلب 355360

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