پاسخ موشكي حزب الله به جنايت صهيونيست ها / اعلام آماده باش كامل در شهر تل آويو از بيم عمليات شهادت طلبانه/ تصميم كابينه اسرائيل براي ادامه تهاجم به لبنان و نوار غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني العالم، مبارزان حزب الله لبنان امروز بار ديگر شهرك ها و شهرهاي شمال فلسطين اشغالي به ويژه حيفا را با چندين فروند موشك هدف قرار دادند كه هشت فروند موشك به شهر حيفا اصابت كرد و يكي از آنها در يك تاسيسات حساس اين شهر فرود آمد.

اين شبكه افزود كه به گفته منابع اسرائيلي حالت آماده باش كامل در شهر تل آويو از بيم عمليات شهادت طلبانه اعلام شده است.

خبرگزاري فرانسه نيز در همين زمينه به نقل از يك منبع نظامي اسرائيل گزارش داد كه نيروهاي اين رژيم امروز در جست و جو براي يافتن دو شهروند فلسطيني هستند كه گمان مي رود كمربند انفجاري با خود حمل مي كنند و درصدد اجراي عمليات شهادت طلبانه هستند.

وي افزود كه نيروهاي اسرائيلي در حال جست و جو براي يافتن اين دو تن در شهر كفرسابا در شمال تل آويو هستند.

شبكه العالم همچنين در خبري فوري بدون اشاره به جزئيات بيشتر به نقل از شاهدان عيني گزارش داد كه يك نظامي اسرائيلي در شهر هرتزيليا در نزديك تل آويو ربوده شده است.

العالم همچنين به نقل از منابع اسرائيلي گفت كه تل آويو از آلمان خواستار گشودن كانال هاي تماس با حزب الله براي آزادي دو نظامي به اسارت گرفته شده اين رژيم شده است.

اين شبكه همچنين از حمله امروز ارتش رژيم اشغالگر قدس به مركز شهرك المنصوري در جنوب شهر صور در جنوب لبنان خبر داد.

شبكه تلويزيوني الحره نيز امروز از اصابت پنج فروند موشك حزب الله به شهرك صهيونيست نشين نهاريا خبر داد.

در همين حال، شبكه الجزيره در خبري اعلام كرد كه در جريان حمله ارتش اسرائيل به كاروان آوارگان لبناني در منطقه عيترون، دست كم دو شهروند لبناني شهيد و شماري زخمي شدند.

منابع خبري همچنين گزارش دادند كه اسرائيل به ناحيه كساره در نزديك منطقه زحله نيز حمله كرده است و درحمله ارتش رژيم صهيونيستي به منطقه بني شيت در بقاع لبنان 17 نفر شهيد شده اند.

اين درحاليست كه خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع پليس لبنان گزارش داد كه ارتش رژيم صهيونيستي براي اولين بار از زمان تهاجم خود به لبنان، امروز مركز شهر بيروت را با چهار گلوله سنگين هدف قرار داد و به يك دستگاه حفاري چاه آب در محله بيضون در منطقه مسيحي نشين اشرفيه خسارتهايي وارد كرد.

اين منبع همچنين گفت كه گلوله يك كشتي جنگي اسرائيل نيز پيشتر به يك كاميون متوقف در خيابان عبدالوهاب در مجاورت محله بيضون اصابت و آن را منهدم كرد.

از سوي ديگر، منابع امنيتي لبنان گزارش دادند كه در سلسله حملات توپخانه اي و هوايي امروز ارتش رژيم صهيونيستي به لبنان دستكم 55 غيرنظامي لبناني شهيد شده اند.

در همين حال، خبرگزاري فرانسه از قدس گزارش داد كه كابينه امنيتي رژيم صهيونيستي در نشست صبح امروز خود تصميم به ادامه تجاوزات بر ضد لبنان و نوارغزه بدون تعيين سقف زماني گرفت.

از سوي ديگر، مبارزان حزب الله لبنان دربيانيه اي اعلام كردند كه آنها بامداد امروز دو تلاش نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي براي يورش زميني به جنوب لبنان را خنثي كرده اند.

شبكه تلويزيوني العربيه نيز گزارش داد: حزب الله لبنان اعلام كرده است كه موشك كافي براي هدف قرار دادن اسرائيل براي ماههاي طولاني را در اختيار دارد.

اين درحاليست كه شبكه تلويزيوني العالم لحظاتي پيش گزارش داد كه مبارزان حزب الله لبنان با نظاميان رژيم اشغالگر قدس در منطقه مرزي جنوب لبنان درگير شده اند.

اين شبكه به نقل از منابع اسرائيلي گفت كه در اين درگيريها، شماري از نظاميان صهيونيست زخمي شده اند.