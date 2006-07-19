رشيد جلالي جعفري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: در بلوك بندي كه آمريكا از جهان براي خود طراحي كرده است تمامي كشورها بايد با سياست هاي اين كشورهمگام شوند، به گونه اي كه اگر كشوري با سياست هاي آمريكا نمي تواند همسو و همگام باشد بايد بدون به وجود آوردن تشنج در جهان به طور آرام به اداره كشور خود بپردازد.

وي افزود: از آنجايي كه حزب الله لبنان به عنوان يك گروه مخالف با سياست هاي آمريكا و اسرائيل در منطق قدرت نمايي مي كند، آمريكا نمي تواند ببيند كه در خاورميانه توسط يك گروهك چريك مسلمان به اهداف خود دست پيدا كند، زيرا در حال حاضر حزب الله لبنان در منطق به عنوان يك پديده به حساب مي آيد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: مشكل اسرائيل و آمريكا اين است كه نمي داند با چه نيروي مي جنگد تا بتواند تمام سياست هاي نظامي خود را معطوف آنجا كنند، زيرا حزب الله لبنان بك نيروي مردمي است كه دولت لبنان نير از آن حمايت مي كند.

جلالي در بخش ديگري از سخنان خود موج اسلام خواهي در منطقه را يكي ديگر از دلايل حمله اسرائيل به لبنان و فلسطين خواند و افزود: از آنجايي كه حزب الله لبنان كاملا به دنبال برقراري اسلام در كشور خود و منطق است، باعث شده تا اسرائيل و آمريكا از اين موضوع بسيار نگران شوند، زيرا آنان مي دانند كه در برابر موج امت مسلمان نمي توانند گردن كشي كنند.

وي تاكيد كرد: حزب الله لبنان بايد مورد حمايت تمامي مجامع اسلامي قرار گيرد، چراكه دفاع حزب الله لبنان در منطقه در اصل دفاع از اسلام است.

اين نماينده مجلس هفتم در پايان اظهار داشت: در درگيري هاي اخير ميان حزب الله لبنان و رژيم اشغالگر، ابهت اسرائيل در منطقه از بين رفته است، به طوري كه حوادث اخير نشان از آن دارد كه با بيرون رفتن اسرائيل از منطقه، اوضاع خاورميانه به حالت سابق سياسي و اقتصادي خود برگردد.