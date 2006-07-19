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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۱

/ در بزرگترين اجلاس روساي آموزش و پرورش /

برنامه هاي نظام آموزشي كشور ارزيابي مي شود

در بيست و سومين اجلاس روساي مناطق آموزش و پرورش سراسر كشور ، سياست ها، برنامه ها و چالش هاي نظام آموزشي مورد بحث و ارزيابي قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس ستاد بزرگداشت بيست و سومين اجلاس روساي سازمان هاي آموزش و پرورش گفت: اجلاس 23 با رويكرد به سال پيامبر اعظم(ص) و 4 شعار تربيت ديني، منزلت معلم، عدالت آموزشي و مدرسه زندگي برگزار مي شود. از ويژگي هاي مهم اين دوره از اجلاس ، تبيين برنامه ها بر اساس ارتباط و تعامل چند سويه و مديريت مشاركتي صورت گرفته است.

مسلم ميرزاپور از انتخاب مدير برتر استان ها و تشكيل كميسيون هاي تخصصي به عنوان ديگر ويژگي اين اجلاس ياد كرد و گفت: 780 نفر از روساي آموزش و پرورش در اين اجلاس حضور دارند.

وي افزود: حضور روسا و تبادل تجربيات آنان و حضور مسئولان عالي رتبه كشوري و ديدار با مقام معظم رهبري بر اهميت اين اجلاس بيش از پيش افزوده است.

کد مطلب 355371

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