برنامه هاي نظام آموزشي كشور ارزيابي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس ستاد بزرگداشت بيست و سومين اجلاس روساي سازمان هاي آموزش و پرورش گفت: اجلاس 23 با رويكرد به سال پيامبر اعظم(ص) و 4 شعار تربيت ديني، منزلت معلم، عدالت آموزشي و مدرسه زندگي برگزار مي شود. از ويژگي هاي مهم اين دوره از اجلاس ، تبيين برنامه ها بر اساس ارتباط و تعامل چند سويه و مديريت مشاركتي صورت گرفته است.

مسلم ميرزاپور از انتخاب مدير برتر استان ها و تشكيل كميسيون هاي تخصصي به عنوان ديگر ويژگي اين اجلاس ياد كرد و گفت: 780 نفر از روساي آموزش و پرورش در اين اجلاس حضور دارند.

وي افزود: حضور روسا و تبادل تجربيات آنان و حضور مسئولان عالي رتبه كشوري و ديدار با مقام معظم رهبري بر اهميت اين اجلاس بيش از پيش افزوده است.