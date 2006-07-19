ثبت نام دانشجويان براي بازسازي لبنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين تشكل دانشجويي در بيانيه خود تاكيد كرده است كه به جاي اكتفا به محكوم كردن وقايع اخير در لبنان و فلسطين، رسما اعلام مي كند: خط مقدم درگيري آزادي خواهان و عدالت خواهان جهان با امپرياليسم جهاني را تنها نخواهد گذاشت و آماده است دانشجويان ، مهندسين ، پزشكان و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري خود را براي بازسازي لبنان به كار گيرد.

جنبش جوانان جهان اسلام از تمامي دانشجويان و فارغ التحصيلان آماده اعزام جهت بازسازي لبنان دعوت به عمل آورد كه از طريق تماس با شماره هاي 02166415883-09125444308-09122587137 نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

همچنين اين تشكل دانشجويي در بخش ديگري از بيانيه خود نيز در سه بند مواضع خود را بدين شرح اعلام كرد :

1- از سران كشورهاي اسلامي مي خواهد سريعا وارد عمل شوند و به هر نحو ممكن به ياري تنها مدافعين صلح در منطقه - مقاومت اسلامي لبنان - بپردازند. به گفتارامام راحل تاسي كنند كه " بايد بروحشت ازمرگ غلبه كنيد و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبي كه حاضرند خطوط جبهه ي كفر را بشكنند استفاده نماييد."

2- كشورهاي اسلامي با تحريم فروش نفت به اسرائيل و حاميانش تا پايان حمام خون به راه افتاده به وسيله اسرائيل درغزه و لبنان اين رژيم مجعول و ساختگي را مجبور به پايان همه سوزي انساني در لبنان سازند.

3- اين جنبش در صورت متوقف نشدن حملات اسرائيل ظرف 72 ساعت آينده دست به ارائه راهكاري خواهد زد، كه رژيم اشغالگر قدس و حاميان آن را با هزينه بسيار سنگيني مواجه خواهد كرد. هزينه اي كه از آغاز تاسيس اسرائيل تا به امروز بي سابقه است و خواب را از چشم آنان خواهد ربود.