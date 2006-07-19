مذاكره اي براي ترجمه رمان زويا پيرزاد با ما نشده است / به چاپ كتاب احمدرضا احمدي در ارمنستان اعتراض مي كنيم



عليرضا رمضاني مدير نشر مركز

عليرضا رمضاني در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : به تازگي مطلع شدم كه كتابي از احمدرضا احمدي با عنوان " در بهار خرگوش سفيدم را يافتم " كه سال ها قبل نشر مركز كليه حقوق مادي آن را خريداري كرده است با عنوان " در بهار خرگوش سفيدم را ديدم " در ارمنستان منتشر شده است ؛ كه اين اقدام بدون هماهنگي و اطلاع نشر مركز بوده و ما به اين اقدام اعتراض خواهيم كرد.

مدير نشر مركز تصريح كرد : اين باعث تعجب و تاسف من است كه چرا رايزني فرهنگي ايران در ارمنستان كه طبعا بايد به حقوق نويسنده ، مولف و ناشر ايراني احترام بگذارد دست به چنين اقدامي زده است.

وي در مورد اقدام مشابه همين مركز براي انتشار كتاب " چراغ ها را من خاموش مي كنم " از زويا پيرزاد در كشور ارمنستان گفت : چندي قبل از سوي آنها با زوپا پيرزاد تماس گرفته مي شود و به او اعلام مي كنند كه قصد دارند اين كتاب را در ارمنستان منتشر كنند اما او با اين كار مخالفت مي كند و به جز اين هيچ تماسي با نشر مركز براي چاپ اين كتاب گرفته نمي شود.

وي تصريح كرد : اگر كسي قصد انتشار يكي از كتاب هاي نويسندگان و مولفان ايراني را كه از سوي هر ناشر منتشر شده را داشته باشد بايد بر اساس مقررات قانون كپي رايت وارد مذاكره شود. به اين صورت كه نخست ناشري براي چاپ كتاب معرفي كند . بعد از مكاتبه آن ناشر و ارسال نمونه ترجمه ، كار آنها را مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از بررسي ها اگر نظر مثبتي از سوي مترجم و ناشر وجود داشت با اين ناشر قرارداد كپي رايت امضاء مي شود.