محمدرضا خاكي، كارگردان نمايش "پرتره"، در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: "روز گذشته شوراي بازبيني به تماشاي نمايش نشست و قرار است نتيجه آن را به ما اعلام كنند، اما از سوي مديريت تئاتر شهر به ما اعلام كرده اند مي توانيم از هشتم مرداد در تالار چهارسو نمايش را روي صحنه ببريم."

وي با اشاره به اينكه ساخت دكور نمايش "پرتره" زمان زيادي مي طلبد، افزود: "دكور نمايش سه مكان مختلف را نشان مي دهد كه با توجه به ابعاد تالار چهارسو و متناسب با آن ساخته مي شود. اين دكور به شكلي است كه ظرف مدت حداكثر يك دقيقه بايد جا به جا شود و موقعيت ديگري را به وجود بياورد."

خاكي ادامه داد: "اين دكور مانند يك كتاب ورق مي خورد و حول يك محور مي چرخد. در حقيقت دكور متحرك است و تنها دو ديوار در سمت راست و رو به روي تماشاگر وجود دارد. به همين دليل ساخت آن زمانبر است و ما اميدواريم هر چه سريعتر دكور نمايش را آماده كنيم، چون مونتاژ و ساخت دكور يك تا دو روز وقت مي خواهد. به هر حال گروه نمايش "پرتره" آماده اجراست و اگر همين امروز هم دكور آماده شود ما اجرا را شروع مي كنيم."

محسن شاه ابراهيمي طراحي دكور نمايش "پرتره" را بر عهده دارد. اصغر همت، مسعود دلخواه، آشا محرابي، شهين نجف زاده، مهرخ افضلي و بيژن زرين بازيگران اين نمايش هستند و خاكي انتخاب موسيقي نمايش را نيز انجام داده است.

"پرتره" نوشته اسلاومير مروژك يكي از مهمترين نمايشنامه هايي است كه در دهه 90 در اروپا منتشر شد. داستان اين نمايش درباره مسائل سياسي اجتماعي دوران استالينيزم در بلوك شرق و به خصوص لهستان است كه به تحليل وضعيت انساني آن دوران مي پردازد.