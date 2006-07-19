نتايج تصميمات 4 شركت بورسي اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، مجمع عمومي عادي ساليانه شركت افست در تاريخ 20 تيرماه برگزار شد كه در اين مجمع پس از تصويب صورتهاي مالي درآمد متعلق به هر سهم 2620 ريال اعلام شد و در نهايت به ازاي هر سهم 2500 ريال سود نقدي تقسيم شد.

بر اين اساس مطابق تصميمات مجمع علي طارمي راد، محسن چيني فروشان سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزش، شركت سرمايه گذاري ملي ايران و داود شايسته خصلت و صندوق ذخيره فرهنگيان و روح الله عالمي به عنوان اعضاي علي البدل به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند.

همچنين مجمع عمومي فوق العاده نيز در اين تاريخ برگزار شد و افزايش سرمايه شركت از مبلغ 20 هزار ميليون ريال به مبلغ 50 هزار ميليون ريال از محل ساير اندوخته ها به تصويب رسيد.

بر اساس اين گزارش، مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تولي پرس در تاريخ 24 تيرماه برگزار شد كه در اين مجمع پس از تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 84، درآمد متعلق به هر سهم 453 ريال اعلام شد كه در نهايت 1500 ريال سود نقدي به زاي هر سهم تقسيم شد.

همچنين مجمع عمومي عادل ساليانه و فوق العاده شركت سيمان تهران در تاريخ 26 تيرماه برگزار شد كه در اين مجمع صورت هاي مالي شركت به تصويب رسيد و درآمد متعلق به هر سهم 805 ريال اعلام شد كه در نهايت به ازاي هر سهم 770 ريال سود نقدي تقسيم شد.

بر اساس اين گزارش مطابق تصميمات مجمع بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ، سرمايه گذاري سينا، بورس بنياد، بانك مسكن و علي اكبر ايماني راد به مدت دو سال به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند.

همچنين مطابق تصميمات مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه شركت از مبلغ 721875 ميليون ريال به مبلغ 902343 ميليون ريال معادل 25 درصد از محل مطالبات و آورده نقدي سهام داران به هيئت مديره شركت تفويض اختيار شد.

به گزارش "مهر" ، مجمع عمومي عادي ساليانه شركت خدمات انفورماتيك نيز در تاريخ 25 تيرماه برگزار شد كه در اين مجمع پس از تصويب صورت هاي مالي درآمد متعلق به هر سهم 1991 ريال اعلام شد كه در نهايت 160 ريال سود نقدي تقسيم شد.

همچنين مطابق تصميمات هيئت مديره شركت ملي انفورماتيك، سرمايه گذاري ايرانيان ، سرمايه گذاري سامان ايرانيان، سرمايه گذاري تدبير ايرانيان و شركت خدمات انفورماتيك كيش به مدت دو سال به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند.