شكست غول افسانه اي اسرائيل و خاطرات تلخ تل آويو از جنوب لبنان / دخالت آمريكا سناريوي بدي را براي منطقه رقم خواهد زد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "پاسكال بونيفاس" (Pascal Boniface) مدير موسسه روابط بين المللي و استراتژيك فرانسه در پاريس در اين باره مي گويد: خطر به آتش كشيده شدن منطقه حقيقت دارد و اين مسئله ممكن است قدرت هاي بزرگ را كه در حال حاضر غيرفعال هستند، به واكنش برانگيزد، زيرا كسي اجازه نخواهد داد اين درگيري ها توسعه يابد.

"نديم شهادي" (Nadim Shehadi) يك كارشناس خاورميانه در لندن نيز در اين باره گفت: يك خطر واقعي وجود دارد و سوريه به تنهايي در موضع مذاكره براي برقراري آتش بس با جنبش حزب الله لبنان و جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و آزادي سه سرباز اسرائيلي اسير شده قرار دارد.

وي در ادامه افزود: اما اين مسئله منجر به پايان دكترين جرج بوش خواهد شد و پيامدهايي نيز در زمينه پرونده هسته اي ايران و بازگشت نفوذ سوريه بر لبنان خواهد شد.

از سوي ديگر، بونيفاس با اشاره به حمايت ايران از سوريه و مقاومت مشروع ملت لبنان وفلسطين گفت : من عقيده دارد از لحظه اي كه احتمال حضور استراتژيك ايران در منطقه به وجود آيد، آمريكايي ها با متوقف كردن متحد اسرائيلي خود واكنش نشان خواهند داد.

اسرائيل اعلام كرده است كه در اين لحظه قصد حمله به ايران و سوريه را كه از حزب الله لبنان حمايت مي كنند، ندارد.

روزنامه لو سولي به نقل از "ايزابل شافر" (Isabel Schafer) كارشناس خاورميانه درموسسه مطالعاتي سياسي در برلين نوشت : اگر سوريه و ايران تصميم بگيرند در اين درگيري وارد شوند، خطر به آتش كشيده شدن منطقه بسيار زياد است.

وي افزود: استقرار نيروهاي اروپايي در جنوب لبنان بهترين راه حل براي خروج از اين بحران به شمار مي رود و دخالت مستقيم آمريكا نيز سناريوي بدي براي منطقه خواهد بود.

"اريك رولو" سفير سابق فرانسه و كارشناس مسائل فلسطين نيز مي گويد: هيچ تدبيري در عمل براي توقف يا جلوگيري از حملات اسرائيل اتخاذ نشده است.

"دنيس بوشارد" (Denis Bauchard) كارشناس موسسه فرانسوي روابط بين المللي نيز در اين باره گفت: اسرائيلي ها شايد سعي دارند كم كم در لبنان نفوذ كنند تا يك منطقه ضربه گير ايجاد نمايند، اما آنان خاطرات بدي از اشغال جنوب لبنان در سال هاي بين 1978 تا 2000 ميلادي دارند.

شاهدي با اشاره به تلاش كشورهاي عربي براي نفوذ در اين منطقه افزود: ايران، سوريه و حزب الله برندگان اين وضعيت هستند.

وي تصريح كرد كه مبارزان جنبش حزب الله لبنان به ويژه توانستند افسانه شكست ناپذيري اسرائيل را درهم شكنند و نشان دهند كه آنان تنها نيروي هستند كه مي تواند به آنچه كه در غزه مي گذرد، پاسخ دهند.

مقام هاي رژيم اسرائيل كه ازحمايتهاي آمريكا و متحدانش برخوردار است با سرپوش گذاشتن جنايت هاي خود در لبنان و نوار غزه، ايران و سوريه را متهم كردند با حمايت از حزب الله به تنش ها در خاورميانه دامن مي زنند.



اين درحالي است كه در پي بحراني شدن اوضاع، ديپلماسي آمريكايي و اروپايي براي نجات رژيم صهيونيستي دست به كار شده اند.

به گزارش "مهر"، ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژوئيه) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و صدها تن از شهروندان لبناني را شهيد و زخمي و هزاران تن را بي خانمان كرده است و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهاي سنگيني وارد كرده است؛ اين حملات بي رحمانه و نابرابر در سايه حمايت آمريكا و سكوت و ضعف جامعه بين المللي به ويژه جهان عرب همچنان ادامه دارد.

مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.