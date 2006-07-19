سفير پاكستان در تهران با وزير دفاع ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سردار نجار در اين ديدار، با اشاره به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران در توسعه مناسبات با كشورهاي اسلامي به ويژه كشورهاي همسايه، قرار گرفتن ايران و پاكستان در يك حوزه امنيتي مشترك، اشتراكات فرهنگي و تاريخي و مرزهاي طولاني ميان دو كشور را از عوامل مهم توسعه روابط بر شمرد.

وزير دفاع تصريح كرد: توجه و اهتمام جدي به ظرفيت هاي مورد اشاره مي تواند چشم انداز بسيار مناسبي از همكاري و تعامل ميان ايران و پاكستان فراهم كند.

سردار نجار، حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به مردم مظلوم فلسسين و لبنان را ناقض كليه قوانين و مقررات بين المللي ذكر كرد و افزود: در صورت عدم اقدام جدي و بازدارنده از سوي كشورهاي اسلامي در مقابل اقدامات ضد بشي رژيم صهيونيستي اين تراژدي نقطه پاياني نخواهد داشت.

اقبال شقفت سعيد نيز در اين ديدار آمادگي كشورش را براي گسترش و تعميق مناسبات در كليه زمينه ها از جمله روابط دفاعي با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

سفير پاكستان با توجه به اشتراكات فراوان ميان ايران و پاكستان ، امنيت، پيشرفت و توسعه دو كشور را كاملا وابسته به يكديگر ارزيابي كرد و با اشاره به دستاوردهاي كميسيون اقتصادي دو كشور كه در اوايل سال جاري در اسلام آباد برگزار شد؛ بر اتخاذ تدابير مشترك به منظور تداوم و گسترش مناسبات همه جانبه تاكيد كرد.

وي با اعلام مخالفت كشورش با مداخله نيروهاي فرا منطقه اي در مسائل و بحرانهاي منطقه بر اتحاد و همكاري كشورهاي اسلامي براي مهار بحرانهاي منطقه اي تاكيد كرد.

سفير پاكستان با تقديم دعوت رسمي وزير دفاع پاكستان به وزير دفاع كشورمان براي حضور در نمايشگاه بين المللي دفاعي پاكستان ، اظهار اميدواري كرد. با حضور فعال و ارائه توانمنديهاي صنايع دفاعي ايران در اين نمايشگاه زمينه هاي گسترش مناسبات دفاعي ميان ايران و پاكستان بيش از پيش فراهم گردد.