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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

اجراي نمايش عروسكي "ديوها و آدم‌ها" در فرهنگسراي نياوران

نمايش موزيكال عروسكي "قصه ديوها و آدم‌ها" ويژه كودكان و نوجوان در مردادماه ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران روي صحنه مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نمايش شاد "قصه ديوها و آدم ها" به نويسندگي و كارگرداني مريم كاظمي كه خسرو احمدي، سارا بني صد، حسين مزيناني، آنا نمكچيان، محمدرضا تقي پور، ميثم يوسفي و ژاله شعاري بازيگر و عروسك گردانان آن و حسين ضيايي طراح عروسك هاي اثر هستند.

مريم كاظمي خلاصه اين نمايش را چنين تعريف مي كند: "يك ديو مهربان كه انسان ها را خيلي دوست دارد و آنها را شكار نمي كند با ديوهاي ديگر اختلاف نظر پيدا مي كند و ديوها او را به دنياي انسانها تبعيد مي كنند." نمايش "قصه ديوها و آدم ها" فقط شنبه ها اجرا نمي شود.

کد مطلب 355387

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