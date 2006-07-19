به گزارش خبرگزاري "مهر"، نمايش شاد "قصه ديوها و آدم ها" به نويسندگي و كارگرداني مريم كاظمي كه خسرو احمدي، سارا بني صد، حسين مزيناني، آنا نمكچيان، محمدرضا تقي پور، ميثم يوسفي و ژاله شعاري بازيگر و عروسك گردانان آن و حسين ضيايي طراح عروسك هاي اثر هستند.

مريم كاظمي خلاصه اين نمايش را چنين تعريف مي كند: "يك ديو مهربان كه انسان ها را خيلي دوست دارد و آنها را شكار نمي كند با ديوهاي ديگر اختلاف نظر پيدا مي كند و ديوها او را به دنياي انسانها تبعيد مي كنند." نمايش "قصه ديوها و آدم ها" فقط شنبه ها اجرا نمي شود.