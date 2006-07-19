آئين نامه صدور مجوز تاسيس واحدهاي چاپي نهايي شد

به گزارش مهر، محسن پرويزكه در جلسه مشترك نمايندگان اتحاديه چاپخانه داران، ليتوگرافان و صحافان كشور و كارشناسان اداره امور چاپ و نشر معاونت امور فرهنگي سخن مي گفت افزود: امكان تاسيس واحدهاي جديد با امكانات قابل قبول، اهميت ويژه به صادرات محصولات چاپي، محوريت تخصصي و سابقه كار براي صدور مجوزهاي جديد و پرهيز از ثروت محوري و اولويت دادن به واحدهايي كه براي چاپ محصولات مورد نياز واحدهاي صنعتي طراحي مي شوند از اولويت هاي كاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بايد توجه داشت كه اگر مي گوييم اين مقدار حداقل امكانات براي تاسيس واحد جديد مورد نياز است، حتما به سمتي حركت كنيم كه واحدهاي موجود هم در زمان مناسب بتوانند خودشان را به همين حداقل امكانات تجهيز كنند.

در اين جلسه جلال ذكايي مديركل دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگي ضمن ارائه گزارش كلي از دستور العمل نهايي صدور مجوز تاسيس واحدهاي چاپي گفت: كارشناسان فني و معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي طي جلسات بحث و بررسي توانستند آئين نامه صدور مجوز تاسيس واحدهاي چاپي را به مرحله نهايي برسانند.

همچنين پرويزبا اشاره به تهيه و تدوين قانون نظام جامع صنعت چاپ ايران گفت : نوسازي و تجهيز چاپخانه هاي كشور با هدف ارتقا كمي و كيفي توليدات و توسعه هماهنگ در نقاط مختلف كشور به ويژه مناطق محروم و توجه به امر آموزش نيروهاي انساني بايد در دستور كار دفتر امور چاپ و نشر معاونت فرهنگي قرار گيرد.

محمد كلاري رئيس اتحاديه چاپخانه داران تهران ضمن درخواست مهلت براي بررسي مفاد آئين نامه صدور مجوز توسط كارشناسان اتحاديه گفت : اتحاديه طي جلسات كارشناسي خود حتما آئين نامه نهايي شده را بررسي و نقطه نظرات خود را به معاونت منعكس خواهد كرد .