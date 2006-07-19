به گزارش خبرنگار "مهر"، فردا پنج شنبه 29 تيرماه در تالار سايه نمايش "حكايت هفت گنبد" نوشته عليرضا دهقاني به كارگرداني ماندانا عبقري در سانس هاي 19 و 21 به مدت 75 دقيقه اجرا مي شود. در سالن اصلي تالار مولوي نمايش "يك شب كوتاه" به نويسندگي حميده جوكار و كارگرداني نسيم ادبي به مدت يك ساعت در ساعات 17 و 19 روي صحنه مي رود.

نمايش "محاله فكر كنيد ..." به كارگرداني بهنام هدايتي هم به مدت 70 دقيقه در سالن كوچك تالار مولوي اجرا مي شود. در خانه نمايش اداره تئاتر در سانس هاي 17 و 19 نمايش "واگويه هاي مريم" نوشته عليرضا حنيفي به كارگرداني محسن سليماني فارساني به مدت 50 دقيقه اجرا مي شود.

فردا همچنين پنج فرهنگسرا در سانس هاي 17 و 19 ميزبان پنج نمايش هستند. فرهنگسراي قرآن ميزبان نمايش "در سايه سار سكوت" نوشته ميلاد اكبرنژاد به كارگرداني مجيد عليزاده است. مدت اجراي اين نمايش 45 دقيقه است. "افسون معبد سوخته" به كارگرداني امير بدرطالعي در فرهنگسراي بهمن به مدت 70 دقيقه اجرا مي شود.

"چهره به چهره" نوشته فرامرز طالبي به كارگرداني علي حاج علي عسگري به مدت 45 دقيقه در فرهنگسراي خاوران اجرا مي شود. محبوبه بيات نمايش "مرثيه اي براي يك بانو" نوشته آرتور ميلر را به مدت 45 دقيقه در فرهنگسراي هنر روي صحنه مي برد و "خانه عروسك" نوشته هنريك ايبسن به كارگرداني رهام مخدومي به مدت 90 دقيقه در فرهنگسراي ابن سينا روي صحنه مي رود.