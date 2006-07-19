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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۲

/ در صورت اجراي كامل /

طرح تفكيك زباله از مبداء40 ميليارد تومان درآمدزايي به دنبال دارد

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران گفت: اجراي كامل طرح تفكيك زباله از مبداء ، ساليانه 40 ميليارد تومان درآمدزايي براي اقتصاد شهري به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر ابوالفضل ابراهيمي افزود: اجراي كامل طرح تفكيك از مبداء در سه بخش درآمدزايي و كاهش هزينه ها ، رونق اقتصاد شهري و ايجاد اشتغال و ايجاد توسعه پايدار تاثير گذار خواهد بود.

وي گفت: با اجراي كامل طرح تفكيك از مبداء علاوه بر كاهش هزينه هاي جمع آوري زباله ، بيش از 40 ميليارد تومان درآمدزايي به دنبال دارد.

ابراهيمي با اشاره به ايجاد اشتغال و رونق اقتصاد شهري ، تصريح كرد: حداقل 50 هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم از طريق اجراي اين طرح ايجاد خواهد شد.

به گفته وي ، كاهش توليد شيرابه ها ، نياز كمتر به زمين براي دفن زباله ، از اثرات زيست محيطي اجراي كامل اين طرح است.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران افزود: در حال حاضر 30 درصد از خانوارهاي تهراني تحت آموزش چهره به چهره براي اجراي طرح تفكيك زباله از مبداء قرار گرفته اند.

وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان سال 85 همه خانواده هاي تهراني براي يك بار تحت آموزش طرح تفكيك زباله از مبداء قرار بگيرند.

کد مطلب 355393

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