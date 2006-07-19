نگاهي به كتاب "در آمدي بر تحول فرهنگ سياسي در ايران"

به گزارش خبرنگار مهر، تقريبا بعد از جنگ جهاني دوم بحث " توسعه " دغدغه همه كشورهاي جهان سوم بوده است. در ابتدا منظور از توسعه عمدتا پيشرفت در حوزه اقتصادي بود اما تجربه برخي كشورها نشان داد كه توسعه يك امرهمه جانبه است. به همين دليل اشكال ديگري مانند توسعه فرهنگي و سياسي نيز مطرح شد.

در حوزه توسعه سياسي و اجتماعي عوامل متعددي تأثير گذار هستند . يكي از متغيرهاي مهم و تأثير گذار در توسعه سياسي " فرهنگ سياسي " است . توسعه سياسي به عنوان يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار از يك طرف مستلزم تحول در ساخت سياسي و از طرف ديگر مستلزم تحول در فرهنگ سياسي است.

اهميت اين امر از آن جهت است كه بين ساختار سياسي و فرهنگ سياسي يك نوع رابطه باز توليد وجود دارد. مبارزه با ساخت دولت اقتدارگرا بيشتر از آنكه يك امر سياسي باشد يك امر فرهنگي است . بي ترديد فرهنگ سياسي همواره در حال تحول و تغيير است اما با شناخت ويژگيهاي فرهنگ سياسي در يك جامعه خاص و با آگاهي نسبت به آن مي توان اين تغييرات را تسريع كرد.

كتاب " انقلاب آرام ، در آمدي بر تحول فرهنگ سياسي در ايران " نوشته محمد رضا شريف كه در سال 1381 توسط انتشارات روزه به بازار عرضه شده ، شامل همين مباحث است. نويسنده طي يك مقدمه نظري و ده بخش مباحث خود را پيش مي گيرد. طي اين ده بخش عناصر مختلف فرهنگي و سياسي در ايران از جمله اقتدارگرايي، توهم، توطئه، و خشنونت مورد بررسي قرار مي گيرد.

علاوه بر اينكه در پايان كتاب فهرستي از منابع و كتاب جهت مطالعه بيشتر آمده، نويسنده از جداول و نمودارهاي متعددي نيز براي تبيين مباحث خود استفاده كرده است.