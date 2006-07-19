  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

نصب علائم راهنمايي تونل رسالت 130 ميليون تومان هزينه برداشت

نصب علائم راهنمايي تونل رسالت 130 ميليون تومان هزينه برداشت

مديرعامل شركت عرف ايران ، هزينه برآوردي از نصب تابلوهاي هدايت مسير ، انتظامي ، تجهيزات ترافيكي ، دكل و خط كشي تونل رسالت را 130 ميليون تومان اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس بهنام خشنودي گفت: 27 عدد تابلو معلق به متراژ 5/213 مترمربع ، 30 عدد تابلو جانبي و پرچمي به متراژ 76/102 مترمربع و 10 عدد دكل هاي دروازه اي كنسولي و صليبي ، در مجموع 67 تابلوي نصب شده راهنمايي مسير است.

وي تصريح كرد: 580 عدد تابلوي انتظامي ، 200 عدد چشم گربه اي ، 150 عدد چشم گربه اي solar و 33 عدد چشم گربه اي بال ملخي در مجموع 963 تابلوي متفرقه انتظامي نصب شده به شمار مي رود.

خشنودي همچنين در مورد طول خط كشي ها ، گفت: طول خط كشي محوري 3400 هزار متر و طول خط كشي هاشور 3000 متر و عرض در نظر گرفته شده براي خطي كشي هاشور30 سانتي متر است.
 

کد مطلب 355397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها