بورس به سايپا مجوز افزايش سرمايه نداد

محمد حيدري درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: سازمان بورس از شركت سايپا خواسته است تا وضعيت مالياتي خود نسبت به قانون نوسازي صنايع كه باعث مي شود سايپا از معافيت مالياتي برخوردار شود را براي سازمان بفرستد تا پس از آن مجوز افزايش سرمايه 50 درصدي را صادركند اما با توجه به اينكه اخذ مجوز از مقام مالياتي 5 تا 6 ماه زمان مي برد در نتيجه افزايش سرمايه سايپا به بعدا موكول خواهد شد.

حيدري ادامه داد: هيئت مديره تصميم دارد تا در مجمع آتي از 4/126 ريال سود قابل تقسيم مبلغ 500 ريال جهت افزايش سرمايه به سود انباشته سال آينده اضافه كرده و پيشنهاد تقسيم 4/726 ريال سود نقدي را به مجمع ارائه كند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه در مجمع آتي قلعه باني به عنوان مدير عامل حضور خواهند داشت يا رياحي؟ گفت: اين مسئله به تصميم سهام‌داران عمده بستگي دارد و اميدواريم اين مشكل تا آن زمان حل شده و دغدغه سهام‌داران به پايان برسد و اكنون اين موضوع درحال حل و فصل مي باشد.

حيدري ادامه داد: در حال حاضر قلعه باني به‌عنوان مدير عامل سايپا در شركت فعاليت مي كند و رياحي نيز به‌عنوان عضو موظف هيئت مديره در شركت حضور دارد.

وي در پايان در مورد وضعيت سهام سايپا گفت: سهام سايپا با وجود تحولات اخير حمايت شده و بازار گرداني مي شود و دليل افت سهام سايپا در دو سه روز اخير جو بازار و تمايل برخي سهامداران براي فروش سهام قبل از برگزاري مجمع است.