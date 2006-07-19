لاوروف خواستار آتش بس فوري در خاورميانه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفكس، وزير امورخارجه روسيه در گفتگو با راديو اكو مسكو گفت : "پيش از هر چيز ، همه طرفها بايد يك آتش بس را اعلام كنند و آنها بايد همه بيانيه هاي گروه هشت را به اجرا درآورند كه شامل آزادسازي گروگانها، توقف حملات و آزادسازي وزراي فلسطيني و نمايندگان آنها است."

از سوي ديگر،"سرگئي روگوف" مدير انستيتو مطالعات آمريكا و كانادا در گفتگو با ريانووستي با اشاره به افزايش تجاوزات رژيم صهيونيستي به لبنان و مناطق فلسطيني تصريح كرد كه آمريكا و روسيه بايد به تلاشها براي جلوگيري از افزايش تنش در خاورميانه بپيوندند.

وي افزود: در حال حاضر اين احتمال وجود دارد كه اسرائيل حملات گسترده نظامي را به راه بيندازد و ممكن است حتي تا جايي پيش رود كه به سوريه حمله كند .

روگوف تصريح كرد :" زمينه هاي همكاري بين روسيه و آمريكا وجود دارد."

اين كارشناس روسي اظهار داشت : نشست سران گروه هشت در سنت پترزبورگ روسيه اختلافات در مورد نگرش رهبران اين كشورهاي صنعتي به درگيري خاورميانه را نشان داد. مسكو در تلاش است تا از حل آن حمايت كند در حالي كه موضع آمريكا صراحتا طرفدار اسرائيل است و پاريس هم به طرف لبنان، به عنوان مستعمره سابق فرانسه، گرايش دارد.

از سوي ديگر ، لاوروف در گفتگو با سي ان ان خاطرنشان كرده بود :"ما ادعاها را درباره دخالت سوريه و ايران دردرگيريهاي كنوني خاورميانه شنيده ايم؛ ما اين ادعاها را خيلي جدي گرفتيم ، اما خواهان بررسي حقايق هستيم ".

وزيرامورخارجه روسيه همچنين افزود :"ما آخرين باري است حقايق اين نوع از دخالتها را ناديده مي گيريم. تاكنون ما شواهدي در اين باره پيدا نكرده ايم ".