تمامی گواهینامه ها ۵ ساله می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر ، سردار محمد رویانیان امروز طی یک نشست خبری درجمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ترافیک یکی از مهم ترین نماد فرهنگی و جامعه پذیری یک کشور است.

وی با تقدیرازهمکاری ومشارکت مردم دررعایت قوانین و مقررات گفت در ۳ ماهه نخست امسال ۱۵ درصد کاهش اعمال جریمه و صدور برگ جریمه داشتیم.

رویانیان با اشاره به برنامه های تابستانی اضافه کرد: در سال گذشته با استقرار نیروی انسانی در جاده ها جلوی رفتارهای پرخطر را بگیریم ولی امسال یک طرح مشترک عملیاتی با حضور اورژانس ،هلال احمر ، راهداری و ناجا برای پیشگیری و مقابله با حوادث رانندگی اجرا کردیم.

وی تبدیل رویکرد حضور فیزیکی به حضور نرم افزاری را در اقلام تابستانی عنوان و تصریح کرد: در ۱۵ روز آینده ۱۰۰ تیم نامحسوس دیگروارد جاده های کشور شده و مجموعه این تیم ها به ۲۰۰ گروه نامحسوس می رسد.

به گفته معاون راهنمایی و رانندگی ناجا ، از اول مرداد تمامی رانندگان اتوبوس بین شهری باید لباس متحد الشکل پوشیده و مشخصات خود را در داخل اتوبوس نصب کنند تا مسافران دیده و در صورت تخلف به ۱۱۰ اعلام کنند.

وی یاد آور شد: تمامی شرکت های مسافربری نیز ملزم شدند از اول مرداد ماه یک مدیر فنی به کارگیرند تا صورت وضعیت لیست مسافران و تائید فنی خودرو به امضای مسوول فنی برسد.

رویانیان در ادامه از تعامل مثبت بین بیمه مرکزی و راهور درجهت کاهش حوادث رانندگی و کشته ها ، گفت: درتلاش هستیم تا درتصادفات خسارتی چرخه طولانی پرداخت طی نشود و توافق شد تا پایان امسال یا در سال ۸۶ تمام تصادفات خسارتی بدون کروکی و با حضورکارشناسی بیمه در محل حادثه پرداخت شود.

به گفته وی ، شرط اصلی اجرای این برنامه تحت پوشش در آمدن تمامی خودروها به بیمه شخص ثالث است که این امر از وظایف راهنمایی و رانندگی است.

رویانیان همچنین از همکاری بیمه ها برای ارتقای ایمنی جاده ها از طریق خرید دوربین ، تجهیزات و ... خبرداد و افزود: در مرداد ماه با امضای قرار دادی ، بیمه در زمینه ارتقای ایمنی جاده ها سرمایه گذاری می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: با وزارت راه نیز توافق شد به منظور کنترل سرعت خودروها در محورهای تهران - قزوین و تهران - کاشان ،دوربین های سرعت سنج نصب شود و تا پایان تابستان حداقل یک محور به طورکامل تحت پوشش قرارمی گیرد تا پلیس بدون حضور فیزیکی جاده ها را کنترل کند.

رویانیان همچنین از تغییردو قانون به عنوان انقلاب در ترافیک کشور یاد کرد و افزود: قانون بیمه شخص ثالث پس از ۳۷ سال و قانون نحوه رسیدگی به جرایم پس از ۳۵ سال به منظور اصلاح درکمیسیون های تخصصی درحال رسیدگی است.

معاون راهنمایی و رانندگی ناجا درخصوص صدور گواهینامه های جدید گفت: شکل ، ساختار و مهلت قانون گواهینامه های جدید تغییر می کند و دارندگان گواهینامه های یکساله نیز به رانندگان رسمی کشورتبدیل شده و پس از آن گواهینامه های ۵ ساله به آنها داده می شود.

وی در ادامه یاد آور شد: دارندگان خودروهای پلاک های مدال ۸۲ تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند تا نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند واز ۱۶ مرداد ماه این خودروها متوقل می شوند.

رویانیان اضافه کرد: این افراد باید شلوغی مقابل مراکز راهور را تحول کنند چون عامل این شلوغی خودشان هستند زیرا طی یکسال گذشته در این زمینه اقدام نکردند.

به گفته وی ، در سال جاری ۷۸۰ هزار پلاک جدید صادر شد که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.

معاون راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: از امسال در جاده تهران - مشهد یک دستگاه جریمه الکترونیکی نصب می شود این دستگاه کارت خوان بوده و به صورت الکترونیکی جریمه می کند.

وی همچنین توصیه هایی به رانندگان ومسافران تابستانی کرد واظهارداشت : ازنیمه دوم مرداد ماه تا پایان شهریور اوج مسافرت تابستانی است و احتمالا روزانه ۱۰۰ کشته خواهیم داشت و اگر حرکت با سرعت مجاز و بدون عجله و شتاب را رعایت کنیم به طور قطع آمارحوادث کاسته می شود.

رویانیان توصیه کرد: رانندگان هر ۲ ساعت یکباربین ۵ تا ۱۵ دقیقه استراحت کنند وبه استقبال مرگ نروند زیرا در سال گذشته ۲۷ هزارو ۷۴۲ نفر براثرحوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.