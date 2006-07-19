مشروعيت مديران نظام اسلامي در گرو كارآمدي آنان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف امروز در همايش نخبگان ائمه جماعات و تمهيد هفته جهاني مساجد كه در شركت برق منطقه اي تهران برگزار شد ، اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي يك تفاوت فاحش با ديگر نظام هاي سياسي دارد كه منبعث از آرمان هاي بلند امام خميني (ره ) است.

وي افزود: بايد بستر تعالي ، پيشرفت و توسعه در كشور را ايجاد كنيم تا جامعه به رشد مطلوب برسد كه اين مهم ترين وظيفه نظام و حكومت است و نيازمند استفاده بهينه از منابع است.

قاليباف با بيان اينكه نظام ما يك نظام ديني است ، اظهار داشت: مديران جامعه بايد مشروعيت داشته باشند كه اين مشروعيت در گرو تخصص و كارآمدي مديران است و اگر مديري تخصص نداشته باشد ، مشروعيت تصدي مسئوليت را ندارد. چرا كه يك مدير نظام اسلامي كه آشنايي كامل با كار خود نداشته باشد به نظام ضربه مي زند و علما نبايد نسبت به اين مهم بي تفاوت باشند.

شهردار تهران با اشاره به اينكه نظام ما در حوزه هاي مختلف بايد مولد باشد ، تصريح كرد: اين وظيفه مديران نظام است تا در حوزه هاي خود با برنامه ريزي به توليد بپردازند و اگر مولد نباشند كارآمد نيز نخواهند بود و در نتيجه مشروعيت ندارند.

قاليباف افزود: وظيفه روحانيت در جامعه ما بسيار با اهميت است و روحانيون نقش حساسي در اركان مختلف جامعه دارند.

وي با اشاره به اينكه براي كارآمدي راهي جز مولد بودن نداريم ، گفت: چنانچه در توليد ثروت ، معرفت و منزلت تلاش مي كنيم بايد مولد باشيم و اگر اينگونه نباشد استقلال ما زير سئوال مي رود.

شهردار تهران از رعايت سه اصل مهم در مديريت شهري نام برد و افزود: توزيع عادلانه خدمات عمومي ، اشتغال زايي مناسب براي شهروندان و تربيت صحيح از جمله وظايف مهمي است كه شهرداري تهران بر آنها تاكيد دارد و در اين راستا آشنايي مردم با حقوقشان بسيار حائز اهميت است.

وي اهميت تربيت جوانان را از اولويت هاي شهرداري دانست و با اشاره به سه رويكرد مهم در اداره شهر ، گفت: كار در شهرداري بايد با رويكرد علمي و جهادي همراه شود كه همراه بودن اين دو مهم در كنار دانش ، باعث موفقيت و نزديكي به باورهاي ديني جامعه مي شود.

شهردار تهران ، محله محوري را در زنده كردن هويت شهري حائز اهميت دانست و افزود: حرمت جامعه در گرو هويت محلات است و نزديكي محله ها با هم موجب داشتن يك جامعه نظام مند مي شود.

قاليباف ، مسجد را كانون همه حركت ها در آباداني جامعه دانست و تصريح كرد: رفاه ، خدمات ، سيرمعنويت و تربيت با داشتن اين كانون ميسر مي شود و غفلت از آن دوري از نظام مبتني بر باورهاي ديني است.

وي با اشاره به هويت مسجد در جمهوري اسلامي و تفاوت آن از ساير مراكز ، گفت: اگر مسجد اين قابليت را در مردم ايجاد كند كه كانوني براي تحكيم همه ابعاد مادي و معنوي است ، جامعه ما رو به موفقيت خواهد رفت و مردم مسجد را به چشم يك تكيه گاه براي تامين همه نيازهاي شان خواهند ديد.

شهردار تهران ، مشاركت شهرداري و مساجد را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: اميدواريم با همكاري اين دو بخش و حضور همه مردم ، امروز نيز مانند گذشته مسجد كانون جامعه باشد و روح مسجدي را در همه كارهاي خود شاهد باشيم.