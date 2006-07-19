17 كارگر زن نمونه سرپرست خانوار معرفي شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي اكبر طاهايي معاون فرهنگي واجتماعي وزير كار وامور اجتماعي طي سخناني در اين مراسم گفت : معرفي كارگران نمونه زن طبق ماده 195 قانون كار همه ساله انجام مي گيرد.

وي در ادامه تصريح كرد: زنان كارگر نمونه اي كه به هر دليلي بدون همسر صيانت از فرزندان خود را برعهده داشته اند و در مرحله كار تلاش موفق بوده اند قطعا شايسته تقدير هستند.

معاون فرهنگي واجتماعي وزارت كار اظهارداشت : درسال جاري 750 پرونده ازكارگاه ها به سازمان هاي كار وآموزش فني وحرفه اي استان واصل گرديده است كه از اين تعداد 230 پرونده به ستاد مركزي مستقر در اداره كل اموراجتماعي ارايه شده است.

به گفته وي، پس از بررسي كارشناسي ، تعداد 17 نفر از استان هاي كشور انتخاب شدند. بنابراين، ازاين تعداد 3 نفرازاستان تهران،2 نفراز منطقه كرج و بقيه از استان هاي همدان،‌ آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي ، خوزستان ،‌ مركزي ، اردبيل ، زنجان ، قزوين ، خرسان رضوي ، خرسان شمالي ، مازنداران واصفهان هستند.