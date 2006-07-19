به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، پرويز فتاح امروز در همايش مديريت مصرف برق درباره خاموشي هاي ديروز كشور گفت : روز گذشته علي‌رغم اينكه درجه حرارت هوا نسبت به روزهاي گذشته بالا نبود اما در همين روز 33 هزار و 200مگاوات برق به مصرف رسيد .

وي گفت : اين درحالي است كه اين ميزان درمردادماه سال گذشته كه پيك مصرف برق محسوب مي شود 32 هزار مگاوات بوده است .

به گفته وي ، امروز در دولت به من درباره خاموشي شب گذشته شيراز تذكر دادند كه به جاست اما بايد گفت كه اين خاموشي ها اجباري است و تحت اختيار ما نيست، زيرا شدت بالاي مصرف برق موجب مي شود مردم كشور در شهرهايي همانند جهرم ، لار ، جنوب كهنوج و جيرفت با خاموشي مواجه شوند .

فتاح درباره اصلاح تعرفه هاي برق گفت : اصلاح تعرفه ها به معني گران شدن آن نيست بلكه كنترل مصرف است .

وي در اين باره ادامه داد : درحال حاضر هزينه تمام شده توليد هركيلو وات ساعت برق 31 تومان است كه اين رقم با در نظر گرفتن هزينه هاي تامين سوخت ، مازوت و گاز در نيروگاه ها به 40 تا 50 تومان مي رسد .

وزير نيرو كه در جمع ائمه جماعات مساجد استان تهران سخن مي گفت ، افزود : در سال گذشته هريك كيلو وات ساعت برق كه تا 50 تومان براي توليد آن هزينه مي شود، به مصرف كنندگان 15 تومان عرضه شد .

وي با تاكيد براينكه سالانه معادل بودجه كشور صرف يارانه انرژي مي شود، گفت : در سال گذشته 50 ميليارد دلار به عنوان يارانه انرژي پرداخت كرد كه 2 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي برق بوده است .

فتاح افزود : در سال جاري نيز براي اولين بار دركشور هزينه برق براي 20 درصد مشتركين مجاني ، براي 30 درصد به قيمت سال 83 محاسبه مي شود و 50 درصد بقيه مشتركين نيز به نسبت مصرف برق مشمول جريمه مي شوند .

وي افزود : همچنين، كل انشعابات برق و آب شهر و روستايي و مساجد نيز مجاني محاسبه مي شود .

وي در پاسخ به منتقدين مبني براينكه " چرا در شرايطي كه كشور با كمبود برق روبرو است صادرات صورت مي گيرد "، گفت : در كشور ما مصرف آب و برق در طول 12 ماه سال به دو بخش تقسيم مي شود كه بخش اول آن 6 ماه اول سال است كه مصرف اين دو كالا به دليل درجه حرارت ، بالاست اما در 6 ماهه دوم كه درجه حرارت كاهش مي يابد و از ميزان مصرف نيز بسيار كاسته مي شود ،با مازاد توليد روبرو مي شويم .

وي اضافه كرد : اين درصورتي است كه خلاف اين شرايط در كشورهاي همسايه حاكم است . يعني آنها در نيمه دوم سال با كمبود انرژي به خصوص در بخش برق روبرو هستند به همين دليل ايران در نيمه دوم سال بخش زيادي از برق توليدي خود را كه به مصرف نمي رسد، صادر مي كند تا از سويي ديگر نيروگاه‌ها به دليل به فروش نرفتن برق توليدي خود دچار ضرر نشوند .

وي گفت : ديشب خاموشي در بعضي از شهرها در شرايطي رخ داد كه 700 مگاوات برق از كشورهاي همسايه وارد شد و به اين موضوع توجه كنيد اگر اين مقدار وارد نمي شد كشور به اندازه 700 مگاوات ديگر با خاموشي مواجه مي شود .

وزير نيرو تاكيد كرد : سال گذشته 3 هزار مگاوات برق وارد مدار كرديم كه اين رقم در سال جاري به 5 هزار مگاوات مي رسد كه اين رقم دركل منطقه بي سابقه بوده است .

فتاح افزود : با روند فعلي افزايش مصرف برق ، سالانه بايد درحدود 3500 ميليارد تومان سرمايه گذاري براي افزايش توليد برق صورت گيرد درحالي كه با صرفه جويي مي توان اين ميزان اعتبار را در نقاط ديگر به كار برد .