تام ايران خودرو به دنبال صدرنشيني / احتمال بازگشت استقلال به ليگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" ، از هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر فوتسال باشگاه هاي كشور شن ساي ساوه صدر نشين در اصفهان ميهمان پست اين شهر خواهد بود، تام ايران خودرو در بهشهر به مصاف فجر گلوگاه مي رود و علم و ادب خراسان در سالن شهيد بهشتي مشهد پذيراي راه آهن تهران است تا شايد اولين امتياز خود را از ليگ برتر به دست آورد.

با درخواست مسوولان ارم كيش قم اين هفته ديدارارم كيش و سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي در سالن هلال احمر قم برگزار مي شود .همچنين تيم هيات فوتبال استان گيلان در رشت پذيراي راه ساري خواهد بود و ديدار حساس صدرا و شهيد منصوري قرچك در شيراز برگزار مي شود.

همچنين روز گذشته روابط عمومي باشگاه استقلال تهران از حضور اين تيم در رقابت هاي ليگ برتر از هفته ششم خبر داد كه طبعا ديدار پنجم اين تيم نيز دربرابر دانشگاه آزاد اسلامي برگزار نخواهد شد.

ديدارهاي هفته پنجم جمعه 30 تيرماه درشهرهاي مختلف كشور برگزار مي شود.