گروه موسيقي بانوان "ژيوار" در تهران كنسرت برگزار مي كند

گروه موسيقي "ژيوار" به سرپرستي و خوانندگي "ژيوار شيخ الاسلامي" ساعت 17 روز جمعه 30/4 /1385به مناسبت روز زن در سالن سازمان ميراث فرهنگي به اجراي برنامه خواهد پرداخت .

اين كنسرت در سه بخش برگزار خواهد شد كه در بخش نخست قطعاتي از موسيقي فولكلور كردستان به جرا در مي آيد .

در دومين بخش اين كنسرت كه به اجراي موسيقي مقامي اختصاص دارد، علاوه بر تكنوازي تنبور توسط "آهو ايراني" مقام هايي مانند "ساروخاني" ، "قطار" و "الله ويسي" و دو تصنيف اجرا مي شود .

اجراي قطعاتي در دستگاه سه گاه پايان بخش اين كنسرت خواهد بود كه طي آن قطعه "زنگ شتر" ساخته ابوالحسن صبا، تصنيف هاي "شمع و پروانه" ، "من از روز ازل" و" ازغم عشق تو" و چند آواز به اجرا در مي آيد.

ژيوار شيخ الاسلامي (مدير گروه و آوا)گلنوش ملايري( تنظيم و نوازنده سنتور)مريم مشهدي خدابخش (تنظيم ،عود و سه تار)مينو اصحابي (كمانچه) نيره علي اصغري (تنبك)سارااحمدي (دف) اعضاي گروه ژيوار را تشكيل مي دهند .