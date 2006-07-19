شهرداري تهران خبر تخلف ميلياردي برادر بزرگ رئيس جمهور را تكذيب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: تمامي موارد مطروحه در خبر هفته نامه بهار زنجان ، با عنوان " تخلف ميلياردي برادر بزرگ احمدي نژاد " كه در شماره 198 اين نشريه به چاپ رسيده است ، كذب محض بوده و مصداق بارز تشويش اذهان عمومي است.

بنابراين گزارش ، در اين خبر به گزارش تخلفات برادر رئيس جمهور از سوي سازمان بازرسي شهرداري تهران به شوراي شهر و شهردار اشاره شده است كه اين موارد غير واقعي بوده و از سوي شهرداري تهران تكذيب مي شود.

بر همين اساس ، شهرداري تهران حق هر گونه پيگيري حقوقي و قضائي اين موضوع از طريق مراجع ذي صلاح را براي خود محفوظ مي دارد.



