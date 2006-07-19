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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

شوراي صلح و عدالت پاپي دخالت سازمان ملل را در مسئله خاورميانه خواستار شد

رئيس شوراي صلح و عدالت پاپي از سازمان ملل خواست به منظور حل مناقشات اخير و حملات ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي مداخله كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كاتوليك، كاردينال رناتو مارتينو، رئيس شوراي صلح و عدالت پاپي در واتيكان در گفتگو با راديو واتيكان گفت: حضور گسترده بين المللي از طرف جامعه جهاني مي تواند جهان را در رسيدن به يك راه حل مسالمت آميز ياري دهد.

وي گفت: امروز ما از  سازمان ملل مي خواهيم تا صلح و ثبات را به هر راه ممكن به خاورميانه باز گرداند.

اين كاردينال كاتوليك اظهار داشت: هيچ تنشي را نمي توان تنها در سطح محلي مورد بررسي قرار داد، چرا  كه مي تواند بر تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي انسان تأثير بگذارد، از اين رو بايد به برادران خود در خاورميانه كمك كنيم تا به سرنوشت مسالمت آميز مشتركي دست يابند.

كشيش جاستو لكونزا رئيس مؤسسه مطالعات اسلامي واتيكان نيز از جامعه بين الملي خواست عليه خشونت در خاورميانه اقدام كنند.

وي تصريح كرد : جامعه بين المللي بايد از گفتار كم و به عمل خود بيافزايد.

کد مطلب 355431

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