به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني امروز در گفت و گو با خبرنگاران‌،‌ اظهار داشت: نمايندگان ملت بايد نشانگر اراده و خواست مردم باشند و اگر امروز از توده مردم و از مجاهدان و خانواده شهدا سئوال شود، نظرشان اين است كه راه باز شود تا بتوانند در كنار حزب الله لبنان باشند.

وي با تاكيد بر اين كه مقاومت لبنان نيازي به پول، اسلحه و نيروي انساني ايران ندارد، افزود: اخلاق و مروت و برادري اقتضا مي كند در سختي ها در كنار مردمي باشيم كه در دوران سخت دفاع مقدس و ايام آرامش پس از جنگ در كنارمان بودند.

اين نماينده خاطر نشان كرد: قاطبه نمايندگان ملت اصرار داشتند براي ابراز همدردي و افزايش روحيه مردم مقاوم لبنان به آن كشور سفر كنند ولي برخي ملاحظات و بر تن داشتن لباس ديپلماتيك به آنها چنين اجازه اي نداد ؛ اگر اكنون نماينده نبودم لباس سربازي نصرالله را به تن مي كردم.

ابوطالب ادامه داد: وزارت امور خارجه و رئيس مجلس شوراي اسلامي معتقدند حضور ما در لبنان خطرناك است ولي اگر خطر براي مردم آن كشور وجود دارد، بايد ما هم در پذيرش خطر سهيم شويم و به آنها روحيه دهيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم با اشاره به سفر نبيه بري رئيس پارلمان لبنان به كشورمان براي حضوردر كنفرانس قدس كه از سوي مجلس شوراي اسلامي اسلامي در سال جاري برگزار شد، تصريح كرد: امروز خانه و محل كار آن برادر عزيز مورد هدف صهيونيست ها قرار گرفته و ما بايد در كنار او و فراكسيون حزب الله لبنان باشيم.

ابوطالب خاطر نشان كرد: نمايندگان براي تغيير ديدگاه رئيس مجلس و كارشناسان وزارت امور خارجه كه ملاحظات موجود را به حداد عادل منعكس كرده اند، تلاش خواهند كرد.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در خاتمه متذكر شد: چنانچه پاسخ سريع به درخواست نمايندگان براي فراهم شدن زمينه سفرشان به لبنان ارايه نشود، هفته آينده جمعي از آنها مرخصي گرفته و با گذرنامه شخصي و هزينه خود به عنوان يك شهروند عادي ايراني اقدام به اين كار مي كنند.