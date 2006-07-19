از اين پس شهرداران توسط مردم انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در حاشيه جلسه علني امروز، گزارش نشست اين كميسيون را براي خبرنگاران تشريح مي كرد، متذكر شد: در صورت تصويب نهايي اين مصوبه، انتخابات شهرداران همزمان با انتخابات شوراها برگزار مي شود.

وي با بيان اين كه اين پيشنهاد توسط تعدادي از نمايندگان مطرح شد و به تصويب كميسيون مربوطه رسيد، اظهار داشت: چنين مساله اي در لايحه دولت وجود نداشت و توسط نمايندگان پيشنهاد شد.

نماينده شاهرود ادامه داد: در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد در صحن علني نهاد قانونگذاري، از اين پس انتصاب شهرداران با انتخاب مردم و عزل آنها توسط شوراي شهر انجام مي شود.

جلالي گفت كه در اين رابطه شوراي شهر همچون گذشته از حق استيضاح شهرداران برخوردار خواهد بود.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه موافقان و مخالفان پيشنهاد مذكور، دلايل و استدلالات خود را در اين جلسه مطرح كردند، ابراز اميدواري كرد با فضاسازي رسانه ها، صاحبنظران پيش از طرح لايحه در صحن علني نظرات كارشناسانه خود را درباره مصوبه كميسيون ارايه دهند.

كميسيون مذكور كه كليات لايحه اصلاح قانون انتخابات، تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را رد كرده بود، با تاييد نمايندگان ملت در صحن علني بررسي جزئيات آن را از ماه گذشته آغاز كرده است.