صادق درودگر بركنار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، بنابر توصيه كميته انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا ، كميته اجرايي اين كنفدراسيون موضوع رفتار نامناسب صادق درودگر عليه داور دوم مسابقه ايران – اندونزي در بازي هاي قهرماني آسيا را در جلسه اخير بررسي كرد و قاطعانه تصميم گرفت او را از اين سمت بركنار كند.

كنفدراسيون فوتبال آسيا بعد از آن اتفاق درودگر را از ورود به ورزشگاه يونس آباد نيز محروم كرده بود. همچنين او به همين دليل اجازه حضور در جلسه كميته فوتسال AFC در 26 مه ( 5 خرداد ) در ازبكستان را پيدا نكرد.