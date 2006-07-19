كانون نويسندگان و شاعران انقلاب تاسيس مي شود

كوروس احمدي - شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : برگزاري نشست هاي شعرخواني و قصه خواني ، نقد و بررسي آثار نوقلمان ، بررسي و تحليل آثار ادبي پس از انقلاب اسلامي ، انتشار كتاب و نشريه ، تجليل از كوشندگان حوزه هاي ادبيات ديني ، انقلاب ، دفاع مقدس و كشف و طرح چهره هاي فعال ادبي از برنامه هايي است كه توسط كانون نويسندگان و شاعران انقلاب پي گرفته مي شود .



اعضاي اين كانون كه به زودي اسامي آنان اعلام خواهد شد ، طي جلساتي هفتگي در فرهنگسراي انقلاب گرد خواهند آمد ، پيشتر نيز فرهنگسراي انقلاب در مناسبت هاي مختلفي چون : ايام سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) ، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، اعياد اسلامي و مذهبي ، مناسبت هاي فرهنگي سال و ... برنامه هايي ادبي و فرهنگي برگزار كرده است . مديريت اين فرهنگسرا بر عهده دكتر محمد رضا جمالي است .

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