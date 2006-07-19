آزمون ارتقاء دستياري پزشكي فردا به طور همزمان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آزمون ارتقاء دستياران تخصصي پزشكي در طول مدت زمان چهار سال تحصيل اين افراد طي سال هاي گذشته به صورت متمركز در وزارت بهداشت برگزار مي شد اما براي نخستين بار در سال 85 اين آزمون به جز براي دستياران سال آخر از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار تخصصي برگزار شده و نزديك به پنج هزار دستيار تخصصي در آن شركت خواهند كرد.

اين تغيير در راستاي واگذاري تدريجي امور به دانشگاه هاي علوم پزشكي در جهت مشاركت دادن مجريان آموزشي دانشگاه ها و به منظور تقويت و بالا بردن وظيفه نظارتي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي است. دستورالعمل اجرايي بيست و پنجمين دوره امتحانات ارتقاء تخصصي بر اساس مصوبات موضوع شصت و دومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار ابلاغ شده است.

در اين دوره براي نخستين بار شناور سازي حد نصاب قبولي صورت مي گيرد و مبناي محاسبه ميانگين نمرات 20 درصد شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده باشند، است. كساني كه حداقل نمره 90 از ارزشيابي درون بخشي را كسب كرده باشند به امتحان كتبي آزمون ارتقاء معرفي مي شوند و نتيجه نهايي امتحان ارتقاء توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي مربوطه اعلام مي شود.

مجموع نمرات ارتقاء دستياران هر سال برابر 300 است و 50 درصد آن (150 نمره) به آزمون كتبي و 50 درصد (150 نمره ) به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه اختصاص دارد. هر دستيار براي ارتقاء به سال بالاتر بايد سه حداقل نمره را به ترتيب حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كتبي و حداقل نمره كل را كسب كند و در غير اين صورت مردود يا مشروط شناخته مي شود.

امتحان ارتقاء تخصصي شامل دو بخش "ارزيابي هاي درون بخشي" كه از سوي گروه هايي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي شود و "امتحان كتبي" تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي توسط دانشكده هايي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است، برگزار مي شود.

هر دستيار فقط براي يكبار در طول دوره مي تواند با رعايت مقررات اين آيين نامه در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شركت كند. كميته امتحانات موظف است يك ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزيابي درون بخشي هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشكده اعلام كند زيرا شركت در امتحان كتبي منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي است.

رسيدگي به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاه هاي مربوطه خواهد بود. مســئوليت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي است كه به اين منظور كميته اي جهت بهبود كيفيت و نظارت توسط دبيرخانه تشكيل مي شود.

به گزارش مهر، آزمون ارتقاء دستياران سال 1385 در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 29 تيرماه در كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي تربيت كننده دستيار به صورت غير متمركز برگزار مي شود و نتايج آزمون نيز از سوي دانشگاه ها در حدود يك هفته پس از برگزاري آزمون به دانشجويان اعلام مي شود.