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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۷

روند نزولي قيمت طلا ادامه يافت

روند نزولي قيمت طلا امروز نيز ادامه يافت و به‌دنبال كاهش 17 دلاري قيمت هرانس طلا در بورس نيويورك قيمت طلا در بازار تهران نيز كاهش يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، تا حدود ساعت 30/13 امروز هرگرم طلاي 18 عيار به قيمت 141 هزارو 500 ريال معامله شد كه اين رقم نسبت به پايان معاملات ديروز حدود 4000 ريال كاهش را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، قيمت سكه نيز در بازار تهران امروز كاهش يافت و هرعدد سكه بهار آزادي طرح جديد 1 ميليون و 430 هزار ريال مبادله شد كه اين رقم نسبت به پايان معاملات ديروز حدود 40 هزار ريال كاهش نشان مي دهد كه اين كاهش درديگر انواع سكه نيز مشاهده مي شود.

قيمت انواع سكه در بازارتهران تا حدود ساعت 14 به شرح زير است:

سكه بهار آزاد طرح قديم
خريد 1610000 - فروش 1630000
نيم سكه
خريد 700000- فروش 725000
ربع سكه
خريد  350000- فروش 370000

وضعيت ارزهاي مهم نيزدر بازار ارز تهران به شرح زير است:

دلار آمريكا
خريد 9192 - فروش 9204
پوند
خريد 16707 - فروش 16788
يورو
خريد 11490 - فروش 11561
درهم امارات
خريد 2500 - فروش 2509
ريال عربستان
خريد 245 - فروش 2455 .

کد مطلب 355453

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