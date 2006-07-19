روند نزولي قيمت طلا ادامه يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، تا حدود ساعت 30/13 امروز هرگرم طلاي 18 عيار به قيمت 141 هزارو 500 ريال معامله شد كه اين رقم نسبت به پايان معاملات ديروز حدود 4000 ريال كاهش را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش، قيمت سكه نيز در بازار تهران امروز كاهش يافت و هرعدد سكه بهار آزادي طرح جديد 1 ميليون و 430 هزار ريال مبادله شد كه اين رقم نسبت به پايان معاملات ديروز حدود 40 هزار ريال كاهش نشان مي دهد كه اين كاهش درديگر انواع سكه نيز مشاهده مي شود.

قيمت انواع سكه در بازارتهران تا حدود ساعت 14 به شرح زير است:

سكه بهار آزاد طرح قديم

خريد 1610000 - فروش 1630000

نيم سكه

خريد 700000- فروش 725000

ربع سكه

خريد 350000- فروش 370000

وضعيت ارزهاي مهم نيزدر بازار ارز تهران به شرح زير است:

دلار آمريكا

خريد 9192 - فروش 9204

پوند

خريد 16707 - فروش 16788

يورو

خريد 11490 - فروش 11561

درهم امارات

خريد 2500 - فروش 2509

ريال عربستان

خريد 245 - فروش 2455 .