مشكل حوزه فرهنگي دانشگاه ها منفعل بودن دانشجويان است / تعامل مدير و كارشناس بايد انعطاف پذير و درهم تنيده باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "محسن اسلامي" - مديركل امور فرهنگي وزارت علوم صبح امروز در سيزدهمين نشست كارشناسان فرهنگي منطقه يك كشور در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور گفت: نقش كارشناسان فرهنگي در پيشبرد اهداف دانشگاه ها نقشي انكارناپذير است. كليه فعاليت هاي فرهنگي بايد در شوراي كارشناسان فرهنگي مناطق تعريف شود و تمامي كارشناسان طبق آن تعاريف متعهد باشند.



دكتر محسن اسلامي - مديركل امور فرهنگي وزارت علوم

وي در خصوص تعامل شوراي مديران فرهنگي و كارشناسان فرهنگي گفت: "تعامل كارشناس و مدير بايد به شكل انعطاف پذير و در هم تنيده باشد به اين معنا كه بتوانند به راحتي در مورد ايده ها و طرح هاي يكديگر اعمال نظر كنند. سه مكانيزم براي تعامل شوراي مديران و شوراي كارشناسان فرهنگي وجود دارد كه مكانيزم نخست اين است كه شوراي مديران طرح هايي را به شوراي كارشناسان ارائه بدهند و پس از اعمال نظر كارشناسان در شورا طرح ها مجددا به شوراي مديران جهت تاييد نهايي ارجاع شود. مكانيزم دوم شامل ارائه طرح از سوي كارشناسان به عنوان كساني كه به دانشجويان نزديك هستند، مي شود كه در اين مكانيزم مديران نظرات خود را بر روي طرح هاي ارائه شده اعمال و نظر نهايي خود را اعلام مي دارند. در مكانيزم سوم طرح هايي از سوي كارشناسان به مديران و طرح هايي نيزاز سوي مديران به كارشناسان ارائه مي شود كه بسته به اهميت طرح ها و ايده ها جايگاه كارشناسان و مديران مشخص خواهد شد."

وي اضافه كرد: فضا سازي درحوزه فرهنگي دانشگاه ها بايد به گونه اي باشد كه نقاط ضعف را شناسايي كرده و اقدامات موثر و بنيادي صورت گيرد.

دكتر "اسلامي" گفت: مخاطب در دانشگاه ها بايد در سه سطح دانشجو، استاد و كارمند به عنوان سه سطح به هم پيوسته در نظر گرفته شود و چنانچه يكي از اين سه سطح مورد توجه قرار نگيرد و تعامل مثبت و همه جانبه بين آنها برقرار نشود اجراي فعاليت ها با مشكل مواجه خواهد شد.

وي با اشاره به تخصيص اعتبارات به بخش هاي فرهنگي اظهار داشت: با توجه به سرانه اي شدن بودجه دانشگاه ها ميزان اعتبار تخصيصي به حوزه هاي فرهنگي به نسبت سال هاي گذشته افزايش يافته است اما انتظار مي رود كه اعتبار قابل توجهي به اين حوزه ها تخصيص يابد واز اين جهت حوزه هاي فرهنگي نبايد صرفا با توجه به ميزان اعتبارات به فعاليت بپردازند.

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم افزود: حوزه فرهنگي وزارت علوم درصدد جذب اعتباراتي از شهرداري است به طوري كه در حال حاضر تفاهم نامه هايي با حوزه فرهنگي شهرداري در حال تنظيم است تا بتوانيم امكاناتي نظير زمين چمن مصنوعي را براي فعاليت هاي ورزشي دانشجويان مهيا كنيم.

وي همچنين به تخصيص كارت اعتباري به دانشجويان فعال فرهنگي اشاره كرد و اظهار داشت: اين كارت ها از اوايل مهر ماه به دانشجوياني كه در حوزه هاي فرهنگي فعال هستند اختصاص مي يابد تا از تخفيفات ويژه برخوردار شوند.

به گزارش مهر، دكتر "نظيفي" - معاون فرهنگي ودانشجويي دانشگاه پيام نور نيز در اين نشست با تاكيد بر وظيفه خطير كارمندان و مسئولان بخش فرهنگي دانشگاه ها اظهار داشت: نوع نگرش افراد نسبت به فعالان در حوزه هاي ديگر متفاوت بوده و انتظار مي رود كه اين افراد در كليه امور فردي واجتماعي خود به شكل شايسته و بايسته اي ظاهر شوند.

وي همچنين بر ضرورت توجه به صدور مجوز نشريات تاكيد كرد و افزود: از آنجا كه انتشار نشريه فرهنگي حساسيت هاي خاص خود را مي طلبد و جايگاه حوزه هاي فرهنگي در ذهن مخاطب داراي بالندگي ويژه است، بايد در اعطاي مجوز صدور نشريات به دانشجويان دقت شود و مجوز به كسي اعطا شود كه داراي شخصيت فرهنگي مطابق با انتظار مخاطبان باشد.

سيده "اكرم سيدنژاد" - دبير سيزدهمين نشست كارشناسان فرهنگي منطقه يك وزارت علوم نيز در ادامه بر تبيين جايگاه كارشناسان تاكيد كرد و اظهار داشت: كارشناسان فرهنگي دانشگاه ها بايد در تمامي جلسات ايده ها و فعاليت هاي فرهنگي خود را ارائه دهند تا به اين وسيله تمامي دانشگاه ها با كاركرد فرهنگي يكديگر آشنا شوند.