110 ميليون تومان اعتبار به دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام اختصاص يافت

دكتر "عادل نوروزي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بيش از دو ميليارد تومان وام از اعتبارات سفر رئيس جمهور به استان ايلام اختصاص يافت كه از اين ميزان تنها 110 ميليون تومان از طريق استانداري به دانشجويان و دانشگاه آزاد ايلام اختصاص پيدا كرده است.

وي اظهار داشت: رئيس جمهور در گفتگو با مسئولان دانشگاه آزاد ايلام قول دادند كه تمامي دانشجويان اين دانشگاه از وام هاي شهريه بهره مند شوند كه در صورت تحقق اين امر بايد بيش از يك ميليارد تومان به دانشگاه ايلام اختصاص پيدا مي كرد در حالي كه استانداري تنها 110 ميليون تومان به اين دانشگاه ارائه كرده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام تاكيد كرد: سه هزار و 500 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام متقاضي دريافت وام هاي كمك هزينه تحصيلي، شهريه و مسكن هستند كه با بررسي هاي انجام شده داوطلبان نيازمند در اولويت پرداخت اين وام قرار گرفته اند.

دكتر نوروزي خاطر نشان كرد: مبلغ اختصاص يافته به دانشگاه تنها براي اختصاص 250هزار تومان به 440 دانشجو كافي است و بقيه دانشجويان اين دانشگاه امكان استفاده از اين وام را ندارند.

وي افزود: دانشگاه و دانشجويان دانشگاه آزاد ايلام ضمن تشكر از رئيس جمهور عدالت محور خود با توجه به محروميت اكثر مردم منطقه خواهان افزايش مبلغ وام اختصاص يافته به دانشگاه هستند تا شرايط مساوي و برابر براي همه دانشجويان و خانواده هاي آن ها فراهم باشد.

به گزارش مهر، در حال حاضر پنج هزارو650 دانشجو در40 رشته تحصيلي و درمقاطع كارداني وكارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام مشغول به تحصيل هستند.