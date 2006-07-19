ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال در دستور كار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروابط عمومي وزارت بازرگاني، مسعود ميركاظمي كه در مراسم افتتاح دوازدهمين نمايشگاه الكامپ سخن مي گفت، با اشاره به اهميت و اثربخشي فناوري اطلاعات در زندگي مردم، خصوصا در حوزه كسب و كار گفت : در دنياي امروز و با وجود رقابت فشرده در سطح جهان، روش هاي سنتي براي ورود به بازارهاي جهاني پاسخگو نيست.

وزير بازرگاني با اشاره به شعار اصلي برنامه چهارم توسعه كشور مبني بر اينكه رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني است، گفت: بازرگاني مدرن و متناسب با شرايط حال جامعه جهاني، بايد پاسخگوي دقت، سرعت عمل، رعايت تمامي استانداردهاي تامين امنيت اطلاعات و مالكيت معنوي، آسان سازي رويه هاي تجاري و تسهيل تجارت و نيز جمع آوري اطلاعات و آمار در امور بازرگاني باشد.

ميركاظمي درادامه با بيان اين نكته كه ICT امروز محورتحولات در بنگاه ها شده است، افزود: چرخه عمر محصولات خصوصا محصولات الكترونيكي در بازار در حال تغيير بوده و چرخه عمر آنها كم شده است.

وي تصريح كرد: نياز بازار به ايجاد يك شبكه براي شناسايي، طراحي و تامين و تهيه مواد اوليه و نيز خدمات پس از فروش در زمان كوتاه موضوع بسيار مهمي است كه بايد در كشور انجام و زير ساخت هاي مورد نياز براي آن فراهم شود.

وزير بازرگاني درخصوص امضاي ديجيتالي گفت : بحث ارتباطات در وزارت ارتباطات وفن آوري اطلاعات دنبال مي شود و تعاملاتي نيز در اين زمينه با بانك ها انجام شده است.

وي درادامه با تاكيد براستفاده ازدانش فن آوري وتبديل سيستم فشاري به سيستم كششي، گفت : حجم بالايي از شناسايي بازار و حضور و پايداري در بازار با توجه به موضوع ICT امكان پذير است.

ميركاظمي به اهميت فرهنگ سازي در مباحث IT اشاره كرد و گفت: در بحث پياده سازي سيستم ها، 30 درصد به طراحي و 70 درصد يك موضوع به فرهنگ سازي و اجراي مناسب آن سيستم در جامعه مربوط مي شود.

وي درپايان ابرازاميدواري كرد : با وجود جوانان خلاق دركشور، سال آينده درنمايشگاه شاهد حضورشركت هايي با هنرمديريت تحول و به عبارتي وجود نرم افزاري با قابليت اجرا در سازمان باشيم.

در مراسم افتتاح دوازدهمين نمايشگاه الكامپ دكتر قوام شهيدي ، رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت سهامي نمايشگاه هاي جمهوري اسلامي ايران نيز در سخناني نمايشگاه را ابزار تعاملات بازرگاني، فرهنگ و علمي قدرتمند، انعطاف پذير و مقرون به صرفه اي دانست كه در جايگاه خود منابع كلان و گوناگون ثروت را به حركت در مي آورد.

وي با بيان اين كه امروز رشد و توسعه صنعت IT از زير ساخت هاي توسعه كشورهاست، گفت: بايد نگاهي فرهنگي از يك سو و از سوي ديگر نگاه اقتصادي و تجاري به برگزاري نمايشگاه در اين حوزه داشت.

دردوازدهمين نمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي (الكامپ) 375 شركت داخلي و 40 شركت خارجي از 16 كشور جهان، شامل كشورهاي چين، تايوان، ژاپن، هلند، كره، انگليس، فرانه، تركيه، امارات، استراليا، مالزي، اسلواني، فيليپين، ايتاليا، سوئيس و آلمان در فضايي به وسعت 25 هزار متر مربع حضور داشتند.

همچنين اين نمايشگاه از تاريخ برگزاري، شاهد حضور فعال بيشترين كشورها، افزايش 26 درصدي مشاركت كنندگان و 30 درصدي فضاي تحت پوشش بوده است.