شمار كشته هاي آمريكا در عراق به بيش از 380 تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بخش عربي شبكه سي ان ان آمريكا ، اين تعداد از هنگام شروع جنگ در 29 اسفند (19 مارس ) در عراق كشته شده اند.

امروز سه شنبه نيز در انفجار يك بمب در بغداد ، دو نظامي آمريكايي كشته شدند.

ارتش آمريكا پيش از اين نيز از كشته شدن يك نظامي و زخمي شدن يك تن ديگر در حمله به كاروان آنها نزديك تكريت در شمال عراق خبر داد.

بزرگترين تلفات آمريكا به روز يكشنبه برمي گردد كه به عنوان روز سياه و فاجعه آميز آمريكايي ها در عراق مشهور شد ، در اين روز سرنگوني يك فروند هليكوپتر جنگي توسط مردان ناشناس باعث كشته شدن 15 نظامي آمريكايي و زخمي شدن 21 تن ديگر شد تا جائي كه رامسفلد پيش بيني كرد ، روزهاي فاجعه انگيز انتظار نظاميان آمريكايي را مي كشد.

مقامات آمريكايي به دليل انتقادهاي فراوان افكار عمومي از عملكرد اين كشور در عراق و وحشت ازاين مساله ، تلاش زيادي مي كنند تا اخبار واقعي عراق به اطلاع مردم آمريكا نرسد و پيوسته آمار واقعي كشته هاي خود در عراق را از ديد مردم آمريكا پنهان مي كنند.



