دكتر اسد الله اطهري در گفت و گو با خبرنگار "مهر"، هدف رژيم صهيونيستي از حمله گسترده به لبنان را نابودي سيد حسن نصرالله ، خلع سلاح حزب الله لبنان و ايجاد اطمينان امنيتي براي فعاليت دولت صهيونيستي خواند و گفت : اين رژيم تا امروز دردستيابي به اين اهداف ناكام مانده است و به نظر نمي رسد از اين پس نيز در ادامه حملات توان آن را داشته باشد .



وي در خصوص دليل انتخاب اين مقطع زماني براي حمله به لبنان گفت : حمله براي نابودي حزب الله در زماني انجام مي شود كه ايالات متحده به يك بازيگر مهم منطقه اي در خاورميانه تبديل شده و توانسته است رهبران عربي را با خود همراه سازد در عين حال تحريم هاي رژيم صهيونيستي نيز بطور كامل برداشته شده است .



اين تحليلگر مسائل بين الملل افزود : در اين شرايط رژيم صهيونيستي و آمريكا تصميم گرفتند حماس و حزب الله را نيز از سر راه خود بر دارند .



وي در خصوص ارتباط اين حملات با مساله هسته اي ايران گفت : رژيم صهيونيستي و آمريكا از نفوذ و تاثير گذاري معنوي ايران بر حماس و حزب الله لبنان و حمايت متقابل آنان از هم آگاهند و با اين تحليل كه ايران در شرايط كنوني در زمينه هسته اي خود را در گير موضوع حمايت از حزب الله و حماس نخواهد كرد اين مقطع زماني را براي حمله انتخاب كرده اند .



اطهري با ابيان اينكه با ادامه مقاومت غير قابل پيش بيني حزب الله لبنان اكنون همه طرف ها از جمله اسرائيل ، آمريكا ، لبنان ، سوريه و كشور هاي اروپايي خواهان صلح هستند گفت : آمريكا و اسرائيل در روزهاي اينده به تخريب زير ساختهاي لبنان ادامه خواهند داد تا در جريان صلح امتياز بيشتري بگيرند .



اين استاد دانشگاه در پايان، آوارگي و پناهندگي مهاجران ساكن در سرزمينهاي فلسطين اشغالي را كه با حمله حزب الله به شدت افزايش يافته است ، براي رژيم صهيونيستي غير قابل تحمل خواند و گفت : حزب الله لبنان نشان داد كه بر خلاف جنگهاي قبلي اعراب و اسرائيل به تنهايي توانسته است مدت زيادي در برابر حملات مقاومت كند و پاسخ هر ضربه را با ضربه بدهد .