نويسندگان معاصر با قلم زرين به تلويزيون مي آيند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، با توجه به برگزاري چهارمين جشنواره قلم زرين انجمن قلم ايران و اعلام برگزيدگان اين جشنواره سالانه فرهنگي - ادبي ، به زودي نشست هاي نقد و بررسي اين آثار با حضور نويسندگان ، منتقدان ادبي و صاحبان آثار برگزيده برگزار مي‌ شود .



اين نشست ها در سالن اجتماعات انجمن قلم داير خواهد شد ، همچنين قرار است براي پخش تلويزيوني ، شش برنامه بيست دقيقه ‌اي از اين نشست هاي تخصصي تهيه و تنظيم شود كه با هماهنگي انجمن قلم گزيده اين نشست ها از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش خواهد شد .

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