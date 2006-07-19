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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۰

در قالب نقد و بررسي آثار ؛

نويسندگان معاصر با قلم زرين به تلويزيون مي آيند

نويسندگان معاصر با قلم زرين به تلويزيون مي آيند

نشست هاي نقد و بررسي كتابهاي برگزيده چهارمين جشنواره قلم زرين برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، با توجه به برگزاري چهارمين جشنواره قلم زرين انجمن قلم ايران و اعلام برگزيدگان اين جشنواره سالانه فرهنگي - ادبي ، به زودي نشست هاي نقد و بررسي اين آثار با حضور نويسندگان ، منتقدان ادبي و صاحبان آثار برگزيده برگزار مي‌ شود .

اين نشست ها در سالن اجتماعات انجمن قلم داير خواهد شد ، همچنين قرار است براي پخش تلويزيوني ، شش برنامه بيست دقيقه ‌اي از اين نشست هاي تخصصي تهيه و تنظيم شود كه با هماهنگي انجمن قلم گزيده اين نشست ها از سيماي جمهوري اسلامي ايران  پخش خواهد شد .
کد مطلب 355468

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