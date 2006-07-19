هنوز تيم جديدم را انتخاب نكرده ام

به گزارش خبرگزاري "مهر" رضايي درباره تيم آينده اش گفت: علي رغم بازگشت مسينا به سري A ، تصميمي به ماندن در اين تيم ندارم و ترجيح مي دهم در تيم ديگري بازي كنم كه در حال حاضر هم پيشنهادهاي جديدي به دستم رسيده است .



وي در خصوص سرمربي جديد تيم ملي گفت : من قبل از اين انتخاب هم گفته بودم كه در اين شرايط مربي ايراني به درد تيم ملي مي خورد و الان هم انتخاب امير قلعه نويي را مناسب مي دانم . خودم هم اگر مربيان صلاح بدانند تا وقتي كه توان داشته باشم در خدمت تيم ملي خواهم بود .

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