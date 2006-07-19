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۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

رحمان رضايي:

هنوز تيم جديدم را انتخاب نكرده ام

هنوز تيم جديدم را انتخاب نكرده ام

رحمان رضايي بازيكن ملي پوش فوتبال كشورمان گفت هنوز براي تيم باشگاهي آينده خود تصميم نگرفته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رضايي  درباره تيم آينده اش گفت: علي رغم بازگشت مسينا به سري A ، تصميمي به ماندن در اين تيم ندارم و ترجيح مي دهم در تيم ديگري بازي كنم كه در حال حاضر هم پيشنهادهاي جديدي به دستم رسيده است .

وي در خصوص سرمربي جديد تيم ملي گفت : من قبل از اين انتخاب هم گفته بودم كه در اين شرايط مربي ايراني به درد تيم ملي مي خورد و الان هم انتخاب امير قلعه نويي را مناسب مي دانم . خودم هم اگر مربيان صلاح بدانند تا وقتي كه توان داشته باشم در خدمت تيم ملي خواهم بود .
کد مطلب 355474

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