حضور نوري المالكي در نشست مجالس سنا و نمايندگان آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع پارلماني گفت : نوري المالكي نخست وزيرعراق قرار است در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا درجريان جلسه مشتركي كه روز26ماه ژولاي (4 مرداد) برگزارخواهند كرد، سخنراني كند كه اين سخنراني پيش از ديدار وي با جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا انجام خواهد شد.

"جان بويهنر" رئيس اكثريت پارلماني در مجلس نمايندگان آمريكا افزود : نخست وزير عراق هفته آينده براي سخنراني در جلسه مشترك در اينجا حضور خواهد يافت.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا 22 تير، رسما از نخست وزير عراق براي سفر به واشنگتن دعوت كرد كه اين ديدار سوم مرداد انجام مي شود.



در همين حال، دادگاه عالي جنايي عراق امروز قاضي عارف الشاهين را به عنوان رئيس اين دادگاه به جاي رئيس سابق آن كه اخيرا جان باخت، تعيين كرد.

اين دادگاه كار رسيدگي به پرونده صدام و همدستانش و محاكمه آنها را به عهده دارد كه به اتهام كشتارشيعيان روستاي الدجيل در سال 1982ميلادي در حال محاكمه هستند.