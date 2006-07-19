سازمان هاي مالياتي رضايت جامعه پزشكي را كسب كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رياض رئيس كميته فرهنگي و رفاهي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به اعتراض جامعه پزشكي نسبت به ماليات مقرر سال جاري گفت: وزارت اقتصاد و دارايي امسال ماليات جامعه پزشكي را چند درصد افزايش داده كه اين مساله موجب نارضايتي در انجمن هاي پزشكي شده است.

وي با اشاره به دريافت اين اعتراضات در كميته رفاهي مجلس اظهار داشت: سازمان هاي مالياتي هر ساله با پزشكان به توافق و تفاهم رسيدند اما اينكه امسال اين گونه عمل كرده اند جاي تامل دارد.

رياض عدم تعامل سازمان هاي مالياتي با جامعه پزشكي را به صلاح ندانست و افزود: سازمان هاي مالياتي همانطور كه با بقيه صنوف به توافق رسيده اند، رضايت اين جامعه را نيز كسب كنند.

نماينده تهران در پايان گفت: با شناختي كه از رئيس جمهور و وزير اقتصاد دارم، مطمئن هستم ايجاد نارضايتي و حساسيت در جامعه پزشكي به دور از شان و نگاه اين دولت است.