  1. هنر
  2. سایر
۲۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۷

با هدف تبادل اطلاعات علمي و انتشاراتي صورت مي گيرد:

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان هاي فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سمت

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت) بزودي تفاهم نامه همكاري امضا مي كنند.

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين اقدام به منظور تبادل اطلاعات علمي و انتشاراتي ميان دو سازمان صورت مي گيرد.

اين تفاهم نامه طي مراسمي در روز شنبه 31 تيرماه در محل سازمالن " سمت " منعقد مي شود.

کد مطلب 355484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها