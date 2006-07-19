امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان هاي فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سمت

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين اقدام به منظور تبادل اطلاعات علمي و انتشاراتي ميان دو سازمان صورت مي گيرد.

اين تفاهم نامه طي مراسمي در روز شنبه 31 تيرماه در محل سازمالن " سمت " منعقد مي شود.