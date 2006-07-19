گردهمائي ائمه جمعه شش استان غربي كشور در اروميه برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام ابراهيمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اين گردهمايي 70 امام جمعه استانهاي غربي كشور، علاوه بر طرح مباحث و برنامه هاي حوزه ماموريتي نهاد نماز جمعه درباره موضوعاتي چون ؛ سيره نبوي در اقامه نماز جمعه، جايگاه مردم و حقوق بشر در فرهنگ نبوي، مسئوليت نخبگان و نظام تبليغات در فرهنگ نبوي و ويژگي هاي نظام سياسي در حكومت نبوي، به تبادل نظر خواهند پرداخت.

وي در ادامه افزود: اين گردهمايي با حضور امامان جمعه استانهاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، كرمانشاه و كردستان، روزهاي دوم، سوم و چهارم مرداد 85 در اروميه برگزار خواهد شد.

ابراهيمي با اشاره به اولين جمعه مردادماه، سالروز اقامه اولين نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آيت الله طالقاني كه به نام روز نماز جمعه نامگذاري شده است، اظهار داشت: هر سال مراسم ويژه اي به منظور بزرگداشت اين روز و تجليل از شهداي عاليقدر محراب در نمازهاي جمعه سراسر كشور برگزار مي شود.