پرايد براي تبديل به تاكسي مناسب نيست

عبدالله شجاعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت : در حال حاضر بيش از 9 هزار دستگاه تاكسي موظف به جابجائي شهروندان در حوزه شهرستان كرج هستند كه از اين رقم حدود 20 درصد خودروها فرسوده شده اند و بايد به خودروهاي جديد تبديل شوند.

مدير عامل تاكسيراني شهرستان كرج خاطر نشان كرد: عمر مفيد تاكسي ها حدود پنج سال است حال آنكه عمر بيشتر تاكسي هاي شهرستان كرج بيش از 15 سال است .

شجاعي پيشنهاد كرد: براي جايگزيني خودروهاي فرسوده يك خودروي مناسبتر انتخاب كنند زيرا پرايد با توجه به گراني قطعات يدكي و حجم كم نمي تواند كارائي لازم را داشته باشد.

وي ادامه داد: يك هزار و 500 خودرو جهت توسعه ناوگان تاكسيراني كرج اختصاص داده شده است كه 50 درصد آنها براي توسعه و50 درصد به منظور تبديل كردن خودروهاي فرسوده است كه در حال حاضر هيچ اقدامي در خصوص واگذاري اين خودروها صورت نگرفته است.

شجاعي اظهار اميدواري كرد: با نگاه ويژه دولت در حوزه تاكسيراني و ايجاد تهسيلات كم بهره و خدمات پس از فروش ناوگان تاكسيراني كلانشهر كرج ساماندهي شود.